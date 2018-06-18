Пожар на АЗС на Житомирской трассе произошел из-за забывчивого водителя: видео

Возгорание случилось вчера поздно вечером, его быстро потушили.

Пожар на АЗС на Житомирской трассе произошел из-за забывчивого водителя: видео
В среду поздно вечером, 20 июня, на трассе Киев — Житомир (Житомирская трасса) пожар на автозаправочной станции "БРСМ-Нафта" произошел из-за водителя, который забыл вытащить пистолет из горловины топливного бака авто и уехал.

Возгорание случилось в 23:46, благодаря установленной противопожарной системе, огонь был потушен на протяжении 11 минут, говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"… на АЗС проходила пересменка… водитель решил обслужить себя сам, вставил пистолет в горловину топливного бака, после чего забыл вытащить пистолет и начал движение в сторону выезда с АЗС", — отмечается в сообщении.

Потом "топливораздаточная колонка была сорвана с крепежей, упала и началась утечка газа, произошло возгорание, после которого загорелось оборудование". По факту случившегося начато производство по ч. 2 ст. 194 (уничтожение и повреждение чужого имущества общественно опасным способом) Уголовного кодекса.

Напомним, в начале мая в Киеве на Столичном шоссе произошел пожар на штрафплощадке, были уничтожены более 50 машин. Посмотреть фото и видео с места происшествия можно здесь. 

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