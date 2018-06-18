"Попал очень большой мощности заряд". На Виннитчине молния убила пастуха

Молния в поле попала мужчине прямо в голову.

"Попал очень большой мощности заряд". На Виннитчине молния убила пастуха
В Винницкой области молния убила 48-летнего мужчину, который вместе с женой и тестем пас стадо за селом.

Семью в поле застал ливень с градом и грозой, молния попала человеку прямо в голову, он скончался на месте происшествия, пишет ТСН со ссылкой на родных погибшего.

"Попал очень большой мощности заряд. Место, где прошел ток через тело человека, было полностью испеченное от головы до стопы", — рассказал судебно-медицинский эксперт Юрий Иванов.

По данным издания, во время грозы спрятаться пастухам было негде, а домой они не побежали, поскольку боялись оставить скот.

"… мужчина очень боялся грозы, поэтому, как только услышал гром, выключил мобильник. Он знал, что нужно найти углубление в земле и лечь, но просто не успел этого сделать", — отмечается в материале.

Ранее стало известно, что вечером 14 июня в Голосеевском районе Киева в результате грозы ветка откололась от дерева и упала на женщину, пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью. Узнать больше об инциденте можно здесь.

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