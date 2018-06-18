Стрельба, ограбление. В Киеве на Печерске у мужчины отобрали сумку с деньгами и побили авто

Преступление в столице было совершено вчера, отметили в полиции.

Преступление совершено в переулке Физкультурном, говорится на странице полиции столицы.

По данным ведомства злоумышленники сделали несколько неприцельных выстрелов и отобрали у потерпевшего сумку с деньгами.

"В результате происшествия никто не пострадал... Правоохранители устанавливают обстоятельства преступления", — отмечается в сообщении.

Ранее в Киеве на Печерске ограбили квартиру известной модели, светской львицы и обладательницы титула "Мисс Украина-95" Влады Литовченко. Узнать больше об инциденте можно здесь.

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