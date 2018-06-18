В Киеве обокрали квартиру "Мисс Украина-95" Влады Литовченко: видео

Потерпевшая знаменитость комментировать инцидент отказывается.

Как сообщается в сюжете ТСН, воры влезли в квартиру через окно и вскрыли сейф, забрав его содержимое.

Полицию вызвала горничная, правоохранители расследуют преступление, а Литовченко происшествие комментировать отказывается, сославшись на тайну следствия.

Соседи и консьерж уверяют, что ничего подозрительного во время отсутствия постоялицы элитной многоэтажке на Печерске не заметили.

Правоохранители не сомневаются, что обворовали квартиру по наводке. Проникли в помещение на четвертом этаже, судя по уликам, через окно. Услугами службы сигнализации Литовченко не пользовалась.

Напомним, в судебном реестре появилось дело с ходатайством правоохранительных органов о временном доступе к вещам и документам лиц, ограбивших гражданина на 68 млн гривен, из которых основную ценность представляли 158 биткоинов.

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