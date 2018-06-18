В Хмельницком мать хотела продать двоих своих детей, а потом - и третьего

За двух своих старший детей горе-мать затребовала сумму в 35 тысяч долларов США.

В Хмельницком мать хотела продать двоих своих детей, а потом - и третьего
В Хмельницком мать попыталась продать двоих своих детей за 35 тысяч долларов, планируя через полгода точно также поступить и с третьим ребенком.

Как передает пресс-служба Национальной полиции, правоохранители узнали, что 27-летняя женщина подыскивает покупателя для продажи 5-летней девочки и 7-летнего мальчика. В итоге полиция задержала фигурантку дела во время получения средств за собственных детей.

Оперативники установили, что у всего у горе-матери трое детей, она ведет асоциальный образ жизни. В связи с этим социальными органами было принято решение о лишении ее родительских прав.

"Однако злоумышленница, чтобы опередить органы опеки, решила продать детей за 35 тысяч долларов США. Также фигурантка призналась, что третьего ребенка, младшего, она планировала продать через полгода, когда тот немного подрастет", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании женщине меры пресечения в виде содержания под стражей. Малолетние дети переданы полицейскими подразделения по делам детей для дальнейшего помещения в детский приют.

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Ранее в Британии многодетный отец поделился правилами воспитания детей, составленными умершей женой. 56-летний Йен Миллторп из города Гримторп в Британии остался один с восьмью детьми в 2010 году, когда его жена Энджи скончалась от рака.

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