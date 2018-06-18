В Кривом Роге задержали серийного убийцу-насильника

В течение мая-июня этого года на территории Кривого Рога произошло шесть нападений на женщин.

правоохранители задержали 35-летнего местного жителя.

Как рассказал первый заместитель главы Нацполиции — начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин, в течение мая-июня этого года на территории Кривого Рога произошло шесть нападений на женщин. В результате этих преступлений две потерпевшие погибли, еще четыре — подверглись физическому насилию. Злоумышленник грабил женщин и забирал их личные вещи.

"После сбора и анализа всей информации стало понятно, что все потерпевшие женщины в возрасте от 18 до 38 лет. Все преступления совершены похожим способом, жертвы похожи между собой по внешним признакам. Кроме того, совпадало время совершения преступления — после 21 часов", — сообщил он.

Правоохранители установили личность причастного к совершению этих преступлений, собраны все доказательства. На сегодняшний день подозреваемый задержан, арестован, содержится в изоляторе временного содержания, и дает показания. Злоумышленнику объявлено подозрение по шести эпизодам.

Аброськин отметил, что правоохранители изъяли мобильные телефоны и личные вещи потерпевших, а также другие доказательства, указывающие на виновность задержанного.

Напомним, ранее "пологовский маньяк" заявил о том, что все еще готов зверствовать.

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