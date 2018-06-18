Смертельное ДТП, избиение. На Буковине водитель насмерть сбил подростка-велосипедиста

Авария произошла в одном из сел Черновицкой области, злоумышленника от толпы спасли правоохранители.
Пострадавший умер в машине скорой помощи, говорится на сайте Главного управления Национальной полиции в регионе.
По данным ТСН, около десяти человек видели, как иномарка сбила подростка, возмущенные жители села набросились на водителя и начали избивать, от толпы его спасли полицейские.
"Медицинское освидетельствование показало, что водитель легковушки на момент совершения ДТП был трезв", — отметили в Нацполиции.
По факту случившегося начато производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.
Напомним, вечером 17 июня в Харькове водитель на микроавтобусе наехал на 7-летнюю девочку, пострадавшая умерла от полученных телесных повреждений. Узнать больше о смертельной аварии можно здесь.
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