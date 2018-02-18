США порадили Україні не ігнорувати думку країн-сусідів щодо мовного питання
Заступник держсекретаря США Джон Салліван виступив у Дипломатичній академії України. В ході своїй промові він згадав про проблемний законі про освіту в Україні. Американський представник підкреслив, що українській державі, яке стурбувало мовними нововведеннями своїх сусідів, варто рахуватися з їх думкою.
«Я знаю, що закон про освіту викликав певну стурбованість серед сусідів України, зокрема вимоги щодо мови. Ми підтримуємо реформу в галузі освіти в Україні, і зокрема, ми підтримуємо реформу належної мовної підготовки», - розповів Салліван.
За його словами, реформи не повинні ущемляти прав громадян в Україні, які говорять не тільки українською мовою.
«Наш порада полягає в тому, щоб Україна співпрацювала зі своїми сусідами у втіленні цієї освітньої реформи», - заявив він.
Читайте також: Суд закрив справу проти міністра часів Януковича
Нагадаємо, закон про освіту викликав негативну реакцію з боку Угорщини, Росії та інших країн. Перша зазначила, що наміром проводити навчальний процес у школах виключно українською мовою є ударом для нацменшин, які його можуть не знати.
Між тим в Україні заявили, що компромісів у цьому питанні не буде. Єдине, на що погодилася українська сторона - поступово переводити нацменшини на навчання українською мовою.
0
20