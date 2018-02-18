США порадили Україні не ігнорувати думку країн-сусідів щодо мовного питання

У Держдепі порадили Україні не обмежувати громадян за мовним принципом | FaceNews.ua: новини України

Україна готує ще один закон про освіту – Гриневич | FaceNews.ua: новини України

Україна не сприймає шантажу з боку Угорщини, – заступник глави МЗС

Порошенко: «українською мовою буде говорити кожен українець»

Міносвіти України і Польщі підписали угоду про мову навчання нацменшин - віце-прем'єр Польщі | FaceNews.ua: новини України

Освіта нацменшин: Україна і Польща підпишуть новий документ | FaceNews.ua: новини України

Чотири країни ЄС поскаржаться на Україну в ОБСЄ та РЄ | FaceNews.ua: новини України

Скандальний закон «Про освіту»: що не сподобалося сусідам і чому не можна відступати | FaceNews.ua: новини України

МЗС РФ кричить, що Україна встановлює "насильницький мовний режим" | FaceNews.ua: новини України