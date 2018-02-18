Суд закрив справу проти міністра часів Януковича

Суд за клопотанням ГПУ закрив справу екс-міністра Колобова | FaceNews.ua: новини України

Генпрокуратура поставила крапку в справі проти глави Мінфіну

Печерський суд Києва закрив справу проти Ляшка

Суд дозволив заочно вести розслідування проти Януковича і Азарова

Суд закрив справу по квартирі Лещенко

Міністр-втікач з команди Януковича виграв справу проти Луценка

Проти Яценюка поновили справу про хабар у розмірі $ 3 млн, - Каплін