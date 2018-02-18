Суд закрив справу проти міністра часів Януковича
Цю інформацію підтвердив журналістам адвокат колишнього чиновника Ігор Фомін, пише "Радіо Свобода".
За його словами, рішення було ухвалене у зв'язку з тим, що закінчився термін давності.
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Якщо не буде подана апеляція, постанова набуде чинності протягом 7 днів з моменту його оголошення.
До грудня 2017 року представник ГПУ звернувся до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності Юрія Колобова, якого підозрюють у службовій недбалості за статтею 367 Кримінального кодексу.
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