Суд закрив справу проти міністра часів Януковича

Суд закрив справу проти міністра часів Януковича
Печерський районний суд Києва закрив кримінальну провадження щодо одіозного екс-міністра фінансів України Юрія Колобова.
Цю інформацію підтвердив журналістам адвокат колишнього чиновника Ігор Фомін, пише "Радіо Свобода".
За його словами, рішення було ухвалене у зв'язку з тим, що закінчився термін давності.
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Якщо не буде подана апеляція, постанова набуде чинності протягом 7 днів з моменту його оголошення.
До грудня 2017 року представник ГПУ звернувся до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності Юрія Колобова, якого підозрюють у службовій недбалості за статтею 367 Кримінального кодексу. скачать dle 10.2 КиноСвин


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