У США назвали один з найбільших страхів Кремля

У США назвали один з найбільших страхів Кремля
У Держдепартаменті США зацікавлені в тому, щоб Україна була успішною та процвітаючою.
Про це заявив заступник керівника американського Державного департаменту Джон Салліван під час виступу в Дипломатичній академії України.
Він зазначив, що стабільна, демократична, процвітаюча і вільна Україна буде менш вразливою перед зовнішніми загрозами і стане прикладом для інших держав, які стикаються з російською агресією.
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"Вільна і економічно успішна Україна є одним з найбільших страхів Кремля - і це найбільша надія українського народу", - підкреслив Салліван.
За його словами, США вклали кошти в успіх України, надавши їй допомогу понад $2 млрд для досягнення цієї мети. скачать dle 10.2 КиноСвин


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