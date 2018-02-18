У США назвали один з найбільших страхів Кремля
Про це заявив заступник керівника американського Державного департаменту Джон Салліван під час виступу в Дипломатичній академії України.
Він зазначив, що стабільна, демократична, процвітаюча і вільна Україна буде менш вразливою перед зовнішніми загрозами і стане прикладом для інших держав, які стикаються з російською агресією.
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"Вільна і економічно успішна Україна є одним з найбільших страхів Кремля - і це найбільша надія українського народу", - підкреслив Салліван.
За його словами, США вклали кошти в успіх України, надавши їй допомогу понад $2 млрд для досягнення цієї мети.
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