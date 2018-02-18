У США назвали один з найбільших страхів Кремля



Про це заявив заступник керівника американського Державного департаменту Джон Салліван під час виступу в Дипломатичній академії України.

Він зазначив, що стабільна, демократична, процвітаюча і вільна Україна буде менш вразливою перед зовнішніми загрозами і стане прикладом для інших держав, які стикаються з російською агресією.

Читайте також: Творіння людини: один з найбільших фонтанів у світі (ФОТО)

"Вільна і економічно успішна Україна є одним з найбільших страхів Кремля - і це найбільша надія українського народу", - підкреслив Салліван.

За його словами, США вклали кошти в успіх України, надавши їй допомогу понад $2 млрд для досягнення цієї мети. КиноСвин Про це заявив заступник керівника американського Державного департаменту Джон Салліван під час виступу в Дипломатичній академії України.Він зазначив, що стабільна, демократична, процвітаюча і вільна Україна буде менш вразливою перед зовнішніми загрозами і стане прикладом для інших держав, які стикаються з російською агресією."Вільна і економічно успішна Україна є одним з найбільших страхів Кремля - і це найбільша надія українського народу", - підкреслив Салліван.За його словами, США вклали кошти в успіх України, надавши їй допомогу понад $2 млрд для досягнення цієї мети. скачать dle 10.2