Держдеп: "Північний потік-2" підірве економіку України

Держдеп: "Північний потік-2" підірве економіку України
США проти будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".
Про це заявив заступник держсекретаря Джон Салліван під час виступу у Дипломатичній академії України, передає "УНІАН".
"Сполучені Штати виступають за сталий, незалежна, самодостатня енергетичне майбутнє України", - підкреслив Салліван.
"Майбутнє, яке не буде залежати від Росії, і не буде інструментом російської агресії. З цієї причини ми проти газопроводу "Північний потік-2", який на європейському континенті буде підривати нашу мета диверсифікації енергетики та енергетичної незалежності", - підкреслив дипломат.
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"Цей газопровід підірве незалежність України, її енергетичний сектор і економіку", - зазначив заступник держсекретаря.
Як відомо, проект "Північний потік-2" передбачає будівництво і роботу двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу в рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. скачать dle 10.2 КиноСвин


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