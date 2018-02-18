Держдеп: "Північний потік-2" підірве економіку України

Газопровід Путіна в обхід України: резонансне рішення Німеччини | FaceNews.ua: новини України

Росія тимчасово зупинила газопровід в обхід України

У Росії розповіли, на яких умовах продовжать транзит газу через Україну

Україну обійти не вийде: В ЄС засмутили Росію

У Держдепі США розповіли про загрозу, яка може привести до колапсу української економіки

"Північний потік-2": Меркель потрібні гарантії, що РФ не закриє транзит газу через Україну

Меркель: "Північний потік-2" не має зашкодити енергобезпеки Європи

У Німеччині згодні на «Північний потік-2», але за кількох умов

Як позначиться запуск газопроводу «Північний потік-2» на економіці України