Санкції з Росії можуть зняти через україну, – експерт
Таку думку сайту "24" висловив директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко.
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Як зазначає політолог, у Заходу великий дипломатичний історичний досвід, тому всі спроби Порошенко показати, що він самий розумний, а Україна епіцентр напруги - звучить фальшиво. І це помітно з того, як Порошенко погано приймали в Мюнхені на конференції з безпеки президента третьеразрядной країни.
Порошенко повинен прямо сказати: без України не буде ніякої європейської безпеки. Тому що для Європи безпека важливіше демократії. Навіть якщо взяти конкретно Польщу, чому Порошенко не скаже: ми захищаємо вас від Росії, і тільки тому російські частини ще не на вашому кордоні. І Захід б це зрозумів. А ми бачимо самозакоханої людини, який грає якусь роль,– говорить Небоженко.
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