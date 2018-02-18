Санкції з Росії можуть зняти через україну, – експерт

Санкції з Росії можуть зняти через україну, – експерт
Захід може пом'якшити санкції проти Росії. Для Заходу Росія - дуже зручний, нерегульований, з великими ризиками, але і великими доходами ринок. А Україна не може прямо сказати, що ми передовий форпост європейської безпеки. І продовжує нарощувати товарообіг з Росією.
Таку думку сайту "24" висловив директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко.
Читайте також: Інцидент в Київській області: від вибуху гранати загинув військовослужбовець
Як зазначає політолог, у Заходу великий дипломатичний історичний досвід, тому всі спроби Порошенко показати, що він самий розумний, а Україна епіцентр напруги - звучить фальшиво. І це помітно з того, як Порошенко погано приймали в Мюнхені на конференції з безпеки президента третьеразрядной країни.
Порошенко повинен прямо сказати: без України не буде ніякої європейської безпеки. Тому що для Європи безпека важливіше демократії. Навіть якщо взяти конкретно Польщу, чому Порошенко не скаже: ми захищаємо вас від Росії, і тільки тому російські частини ще не на вашому кордоні. І Захід б це зрозумів. А ми бачимо самозакоханої людини, який грає якусь роль,– говорить Небоженко. скачать dle 10.2 КиноСвин


0
19
Політика

Схожі публікації

21-10-2017, 16:40
Політичний конфлікт в Україні може вийти з-під контролю, – експерт | FaceNews.ua: новини України
12-09-2017, 15:49
Саакашвілі навряд чи депортують в Грузію, – експерт | FaceNews.ua: новини України
5-05-2017, 11:44
Суд над Януковичем: експерт розповів, що насправді відбувається
26-02-2017, 00:33
Падіння у прірву. Навіщо Україні дострокові вибори Ради
18-02-2017, 00:00
Порошенко застеріг Захід від заохочення російської агресії
19-06-2016, 08:54
Політолог пояснив, в чому полягає головна допомога Заходу в боротьбі з Росією
26-04-2016, 09:15
Хтось повинен перемогти: Україна Порошенко або він Україну - експерт
22-04-2016, 16:24
Політолог розповів, чому Путін буде завжди "цікавитися" Донбасом
22-04-2016, 08:18
Експерт пояснив, чому проблема Савченко стає небезпечною для Путіна

СТРІЧКА НОВИН

22.02.18
Стали известны этапы строительства проекта Hyperloop в Украине
22.02.18
Російська тактика ведення війни: експерт розповів про деталі
22.02.18
В ЄС погодили продовження санкцій проти 150 осіб і 38 компаній з-за Криму і Донбасу
22.02.18
Саакашвілі пообіцяв "скоро" повернутися в Україну
22.02.18
У Європі створять вантажівки для перевезення вибухаючої антиматерії
22.02.18
Санкції з Росії можуть зняти через україну, – експерт
22.02.18
Держдеп: "Північний потік-2" підірве економіку України
22.02.18
У США назвали один з найбільших страхів Кремля
22.02.18
Суд закрив справу проти міністра часів Януковича
22.02.18
США порадили Україні не ігнорувати думку країн-сусідів щодо мовного питання
22.02.18
Боротьба з корупцією в Україні попався на хабарі черговий чиновник
22.02.18
Адвокати Саакашвілі направили в НАБУ кілька скарг
22.02.18
Месси впервые забил в ворота Челси
22.02.18
Участнику Олимпийских игр в составе сборной Украины предложили сменить гражданство
22.02.18
Высшая мера: бывший футболист “Динамо Киев” получил пожизненную дисквалификацию
22.02.18
Возвращение в строй: один из ведущих футболистов сборной Украины приступил к тренировкам
22.02.18
Защитник Шахтера Ярослав Ракицкий проводит юбилейный матч в составе донецкой команды.
22.02.18
Футболист донецкого "Шахтера" получил серьезное повреждение в матче с "Ромой"
22.02.18
В Украине военным повысили пенсии задним числом
22.02.18
Американский эксперт назвал условия, при которых гривну ждет девальвация
22.02.18
Замгоссекретаря сказал, сколько США инвестировали в успех Украины
22.02.18
Мартынюк рассказал о программах поддержки животноводства в 2018 году
22.02.18
Стало известно, сколько газа незаконно добыла Россия возле Крыма
22.02.18
Дуров начал вторую предпродажу собственной криптовалюты - СМИ
22.02.18
В Украине закрывают пограничные проекты: Евросоюзу нужно вернуть 27 миллионов
22.02.18
В США заблокировали строительство Украиной ракет для Турции
22.02.18
В России почтили память погибших активистов Майдана, фото
22.02.18
Миротворцы на Донбассе: Польша озвучила свою позицию
22.02.18
"Низкоразвитые криминальные личности". Российская певица раскритиковала верхушку власти РФ
22.02.18
В "Тазике" через Ла-Манш. Два украинца получили приличный срок за перевозку нелегалов
22.02.18
Россияне перебросили в Сирию свои новейшие истребители - СМИ
22.02.18
Россия отгородилась от Украины карантинной полосой
22.02.18
Стало известно, зачем Россия перебросила новейшие истребители в Сирию
22.02.18
На 68-ом Берлинском кинофестивале Фонд Янковского провел бизнес-ланч
22.02.18
В Умани открыли мост Коэнов
22.02.18
На Берлинале представили фильм украинского режиссера "Когда падают деревья"
22.02.18
Неудачное свидание. На Киевщине мужчина ограбил девушку во время сексуальных игр
22.02.18
В Молдове муж зарезал жену-модель Playboy и Maxim
22.02.18
Добу в зоні АТО: бойовики 20 раз обстріляли українські позиції, є загиблий | FaceNews.ua: новини України
22.02.18
У Держдепі порадили Україні не обмежувати громадян за мовним принципом | FaceNews.ua: новини України
22.02.18
Ризик для тисяч життів: експерт попередив про катастрофу на Кримському мосту | FaceNews.ua: новини України
22.02.18
Терміново: Росіян позбавили олімпійської бронзи в керлінгу з-за допінгу
22.02.18
Собчак показала з невизнанням анексії Криму: з'явилося фото | FaceNews.ua: новини України
22.02.18
В Росії заблоковано сайт Михайла Ходорковського
22.02.18
МЗС застерігає українців від поїздок в Танзанії, Малаві, Сомалі та Кенії | FaceNews.ua: новини України
22.02.18
У Трампа запевнили, що готують санкції проти РФ за втручання у вибори і кібератаки | FaceNews.ua: новини України
Всі новини
Наверх