Санкції з Росії можуть зняти через україну, – експерт

Політичний конфлікт в Україні може вийти з-під контролю, – експерт | FaceNews.ua: новини України

Саакашвілі навряд чи депортують в Грузію, – експерт | FaceNews.ua: новини України

Суд над Януковичем: експерт розповів, що насправді відбувається

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