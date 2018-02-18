У Європі створять вантажівки для перевезення вибухаючої антиматерії

Вчені заявили, що життя на Землі утворилася не в воді | FaceNews.ua: новини України

В "Укрзалізниці" розповіли, чому ціни на квитки можуть серйозно подорожчати | FaceNews.ua: новини України

Землю «бомбардує» антиматерія екзотичного походження | FaceNews.ua: новини України

Голодування впливає на тривалість життя – вчені | FaceNews.ua: новини України

Кількість російськомовних в світі скоротилося на 50 мільйонів чоловік

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