У Європі створять вантажівки для перевезення вибухаючої антиматерії

У Європі створять вантажівки для перевезення вибухаючої антиматерії
Вчені ЦЕРН розроблять систему стримування для антиматерії, яку використовують для перевезення екзотичного речовини з однієї лабораторії в іншу для вивчення розпаду радіоактивних ізотопів. Обладнання розміститься у вантажівках, які почнуть транспортувати антипротоны у 2022 році.
Про це пише видання Gizmodo.
Антипротоны отримують на синхротроні Antiproton Decelerator в міжнародному європейському науковому центрі ЦЕРН. Інший проект наукової організації — ISOLDE — присвячений вивчення структури радіоактивних ядер, що володіють надлишковим числом нейтронів. Для цього радіонукліди планують зіштовхувати з антипротонами, щоб по картині розпаду ядер визначити, як нейтрони розташовані відносно всіх інших часток. Однак час життя радіонуклідів невелика, тому дослідники розробляють спосіб транспортування антиматерії в лабораторію ISOLDE.
Читайте також: Уряд створить Національну мобільний зв'язок
Вчені планують створити хмара з мільярда антипротонів, яке може зберігатися у вакуумі протягом декількох тижнів. Після цього його перевезуть із комплексу з синхротроном в місце експерименту з радіонуклідами. За словами фізиків, незважаючи на те, що антиматерія при контакті із звичайною речовиною вибухає, в разі порушення умов зберігання виділиться енергія менше одного джоуля. Більше занепокоєння у дослідників викликає можливість знищення зразка з-за непередбачених джерел вивчення. скачать dle 10.2 КиноСвин


0
23
Політика

Схожі публікації

1-02-2018, 01:40
Вчені заявили, що життя на Землі утворилася не в воді | FaceNews.ua: новини України
25-01-2018, 21:40
В "Укрзалізниці" розповіли, чому ціни на квитки можуть серйозно подорожчати | FaceNews.ua: новини України
17-11-2017, 18:40
Землю «бомбардує» антиматерія екзотичного походження | FaceNews.ua: новини України
28-10-2017, 15:00
Голодування впливає на тривалість життя – вчені | FaceNews.ua: новини України
29-08-2017, 06:44
Кількість російськомовних в світі скоротилося на 50 мільйонів чоловік
1-10-2016, 02:22
Вчені планують провести на МКС важливе дослідження
5-06-2016, 06:54
Надшвидкісний потяг Hyperloop може почати перевезення пасажирів у 2021 році
18-05-2016, 00:00
Інтерпол: Нелегальні перевізники мігрантів заробили мільярди євро
21-03-2016, 23:12
Чи не залежати від Росії: Демчишин розповів, як Україна буде утилізувати радіоактивні відходи

СТРІЧКА НОВИН

22.02.18
Стали известны этапы строительства проекта Hyperloop в Украине
22.02.18
Російська тактика ведення війни: експерт розповів про деталі
22.02.18
В ЄС погодили продовження санкцій проти 150 осіб і 38 компаній з-за Криму і Донбасу
22.02.18
Саакашвілі пообіцяв "скоро" повернутися в Україну
22.02.18
У Європі створять вантажівки для перевезення вибухаючої антиматерії
22.02.18
Санкції з Росії можуть зняти через україну, – експерт
22.02.18
Держдеп: "Північний потік-2" підірве економіку України
22.02.18
У США назвали один з найбільших страхів Кремля
22.02.18
Суд закрив справу проти міністра часів Януковича
22.02.18
США порадили Україні не ігнорувати думку країн-сусідів щодо мовного питання
22.02.18
Боротьба з корупцією в Україні попався на хабарі черговий чиновник
22.02.18
Адвокати Саакашвілі направили в НАБУ кілька скарг
22.02.18
Месси впервые забил в ворота Челси
22.02.18
Участнику Олимпийских игр в составе сборной Украины предложили сменить гражданство
22.02.18
Высшая мера: бывший футболист “Динамо Киев” получил пожизненную дисквалификацию
22.02.18
Возвращение в строй: один из ведущих футболистов сборной Украины приступил к тренировкам
22.02.18
Защитник Шахтера Ярослав Ракицкий проводит юбилейный матч в составе донецкой команды.
22.02.18
Футболист донецкого "Шахтера" получил серьезное повреждение в матче с "Ромой"
22.02.18
В Украине военным повысили пенсии задним числом
22.02.18
Американский эксперт назвал условия, при которых гривну ждет девальвация
22.02.18
Замгоссекретаря сказал, сколько США инвестировали в успех Украины
22.02.18
Мартынюк рассказал о программах поддержки животноводства в 2018 году
22.02.18
Стало известно, сколько газа незаконно добыла Россия возле Крыма
22.02.18
Дуров начал вторую предпродажу собственной криптовалюты - СМИ
22.02.18
В Украине закрывают пограничные проекты: Евросоюзу нужно вернуть 27 миллионов
22.02.18
В США заблокировали строительство Украиной ракет для Турции
22.02.18
В России почтили память погибших активистов Майдана, фото
22.02.18
Миротворцы на Донбассе: Польша озвучила свою позицию
22.02.18
"Низкоразвитые криминальные личности". Российская певица раскритиковала верхушку власти РФ
22.02.18
В "Тазике" через Ла-Манш. Два украинца получили приличный срок за перевозку нелегалов
22.02.18
Россияне перебросили в Сирию свои новейшие истребители - СМИ
22.02.18
Россия отгородилась от Украины карантинной полосой
22.02.18
Стало известно, зачем Россия перебросила новейшие истребители в Сирию
22.02.18
На 68-ом Берлинском кинофестивале Фонд Янковского провел бизнес-ланч
22.02.18
В Умани открыли мост Коэнов
22.02.18
На Берлинале представили фильм украинского режиссера "Когда падают деревья"
22.02.18
Неудачное свидание. На Киевщине мужчина ограбил девушку во время сексуальных игр
22.02.18
В Молдове муж зарезал жену-модель Playboy и Maxim
22.02.18
Добу в зоні АТО: бойовики 20 раз обстріляли українські позиції, є загиблий | FaceNews.ua: новини України
22.02.18
У Держдепі порадили Україні не обмежувати громадян за мовним принципом | FaceNews.ua: новини України
22.02.18
Ризик для тисяч життів: експерт попередив про катастрофу на Кримському мосту | FaceNews.ua: новини України
22.02.18
Терміново: Росіян позбавили олімпійської бронзи в керлінгу з-за допінгу
22.02.18
Собчак показала з невизнанням анексії Криму: з'явилося фото | FaceNews.ua: новини України
22.02.18
В Росії заблоковано сайт Михайла Ходорковського
22.02.18
МЗС застерігає українців від поїздок в Танзанії, Малаві, Сомалі та Кенії | FaceNews.ua: новини України
22.02.18
У Трампа запевнили, що готують санкції проти РФ за втручання у вибори і кібератаки | FaceNews.ua: новини України
Всі новини
Наверх