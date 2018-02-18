У Європі створять вантажівки для перевезення вибухаючої антиматерії
Про це пише видання Gizmodo.
Антипротоны отримують на синхротроні Antiproton Decelerator в міжнародному європейському науковому центрі ЦЕРН. Інший проект наукової організації — ISOLDE — присвячений вивчення структури радіоактивних ядер, що володіють надлишковим числом нейтронів. Для цього радіонукліди планують зіштовхувати з антипротонами, щоб по картині розпаду ядер визначити, як нейтрони розташовані відносно всіх інших часток. Однак час життя радіонуклідів невелика, тому дослідники розробляють спосіб транспортування антиматерії в лабораторію ISOLDE.
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Вчені планують створити хмара з мільярда антипротонів, яке може зберігатися у вакуумі протягом декількох тижнів. Після цього його перевезуть із комплексу з синхротроном в місце експерименту з радіонуклідами. За словами фізиків, незважаючи на те, що антиматерія при контакті із звичайною речовиною вибухає, в разі порушення умов зберігання виділиться енергія менше одного джоуля. Більше занепокоєння у дослідників викликає можливість знищення зразка з-за непередбачених джерел вивчення.
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