Саакашвілі пообіцяв "скоро" повернутися в Україну

Саакашвілі відреагував на заборону в'їзду в Україну на три роки | FaceNews.ua: новини України

Дядька Саакашвілі не пустили в Україну | FaceNews.ua: новини України

Саакашвілі оскаржить відмову Міграційної служби України

Михайло Саакашвілі може залишити Україну в найближчі дні

Заборони немає і ніколи не буде, – прикордонники прокоментували заборону в'їзду Саакашвілі

У Києві затриманий брат Михайла Саакашвілі

Саакашвілі назвав дату свого повернення на Україну

Саакашвілі: Очищу Україну від молдавських олігархів

Саакашвілі заявив, що буде домагатися повернення в Україну