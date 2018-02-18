Саакашвілі пообіцяв "скоро" повернутися в Україну
Як написав Саакашвілі в Facebook, це рішення було прийнято президентом України Петром Порошенком, який нібито злякався народних протестів.
"Ні, давайте називати речі своїми іменами: мене вислав з країни знавіснілий від страху барига, що його і його банду відженуть від корита, і він чомусь думає, що протримається ще три роки", — заявив політик.
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За словами колишнього президента Грузії, його висилка не позбавить Україну від народного обурення. Дії влади він назвав "безглуздою помилкою".
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