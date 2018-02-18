В ЄС погодили продовження санкцій проти 150 осіб і 38 компаній з-за Криму і Донбасу

В ЄС погодили продовження санкцій проти 150 осіб і 38 компаній з-за Криму і Донбасу
Посли ЄС прийняла рішення продовжити санкції щодо 150 осіб і 38 компаній за незаконну анексію Криму і агресію на Донбасі ще на півроку.
"Посли ЄС сьогодні ухвалили рішення продовжити на 6 місяців санкції, що включають заморожування активів і заборону на в'їзд 150 фізичним особам і 38 підприємствам, відповідальним за дії, які порушують територіальну цілісність України", - написав брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.
Нагадаємо, у вересні 2017 року Рада ЄС офіційно продовжив санкції проти фізичних осіб і компаній, причетних до порушення територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України. Обмежувальні заходи продовжені відносно 149 осіб і 38 компаній.
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Ці санкції були вперше введені в березні 2014 року і неодноразово продовжувалися. скачать dle 10.2 КиноСвин


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