В ЄС погодили продовження санкцій проти 150 осіб і 38 компаній з-за Криму і Донбасу

Рада ЄС продовжив санкції проти Росії ще на півроку | FaceNews.ua: новини України

Посли ЄС вирішили продовжити санкції проти Росії

Посли ЄС у середу продовжать санкції проти РФ ще на півроку

В ЄС наступного тижня пройдуть дебати про продовження санкцій проти Росії ще на півроку

Рада ЄС продовжить економічні санкції проти РФ 22 червня, - ЗМІ

ЄС відновив санкції проти Росії за анексію Криму

Міністри ЄС продовжили санкції проти побіжного екс-президента України і його спільників

ЄС продовжив санкції проти Януковича, але зняв з Іванющенком

ЄС продовжив на рік санкції проти окупованого Криму