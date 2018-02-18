Російська тактика ведення війни: експерт розповів про деталі

Росіянам гідно відповіли на "ми ні з ким не воюємо"

"Наша країна ні з ким не воює": на російському радіо посперечалися через україну (відео)

В Україні відкрили кримінальне провадження проти посадових осіб РФ

Піонтковський: У Росії нова тактика ведення гібридної війни

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Парубій розповів, навіщо Росії нові провокації

У Пентагоні розповіли про методи ведення Росією гібридної війни

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