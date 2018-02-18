Російська тактика ведення війни: експерт розповів про деталі
"Найголовніший принцип путінської війни – "настамнет" і ми ні за що не відповідаємо. У Кремля немає ніякого бажання відповідати за наслідки своїх дій. Ось чому анексія Криму приписується міфічного прагненню населення півострова" возз'єднатися "з обтрепанной рідний гаванню", – зазначив журналіст.
Тому і окупація Донбасу Росією – в Москві не окупація, а "повстання донецьких шахтарів", а попадання російських кадровиків у полон - це звільнені військові з ЗС РФ або росіяни, які"заблукали на незнайомій місцевості".
Тому ведення війни у форматі "настамнет" – дуже зручний для Кремля. Адже ніхто не хоче опинитися на лаві міжнародного трибуналу.
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За словами політолога, це і є вищим проявом боягузтва на рівні держави – "коли ми програємо, "настамнет".
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