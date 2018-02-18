Російська тактика ведення війни: експерт розповів про деталі

Російська тактика ведення війни: експерт розповів про деталі
Головний сенс дій Росії – це війна при повній відсутності відповідальності. Але з підписанням закону про реінтеграції Донбасу юридичний статус Росії в українському праві змінився.
"Найголовніший принцип путінської війни – "настамнет" і ми ні за що не відповідаємо. У Кремля немає ніякого бажання відповідати за наслідки своїх дій. Ось чому анексія Криму приписується міфічного прагненню населення півострова" возз'єднатися "з обтрепанной рідний гаванню", – зазначив журналіст.
Тому і окупація Донбасу Росією – в Москві не окупація, а "повстання донецьких шахтарів", а попадання російських кадровиків у полон - це звільнені військові з ЗС РФ або росіяни, які"заблукали на незнайомій місцевості".
Тому ведення війни у форматі "настамнет" – дуже зручний для Кремля. Адже ніхто не хоче опинитися на лаві міжнародного трибуналу.
Читайте також: Піонтковський: У Росії нова тактика ведення гібридної війни
За словами політолога, це і є вищим проявом боягузтва на рівні держави – "коли ми програємо, "настамнет". скачать dle 10.2 КиноСвин


0
19
Політика

Схожі публікації

20-08-2017, 12:55
Росіянам гідно відповіли на "ми ні з ким не воюємо"
19-08-2017, 13:33
"Наша країна ні з ким не воює": на російському радіо посперечалися через україну (відео)
31-05-2017, 14:44
В Україні відкрили кримінальне провадження проти посадових осіб РФ
26-04-2017, 12:44
Піонтковський: У Росії нова тактика ведення гібридної війни
25-01-2017, 10:44
Лою: на Донбасі не окупація, а «ефективний контроль» Росії
25-12-2016, 00:22
У Росії розповіли про переговори РФ і США щодо виведення військ Путіна з Донбасу
11-08-2016, 22:24
Парубій розповів, навіщо Росії нові провокації
29-05-2016, 17:24
У Пентагоні розповіли про методи ведення Росією гібридної війни
18-05-2016, 10:27
Історик розповів, як Путін потрапив у капкан з Кримом

СТРІЧКА НОВИН

22.02.18
Стали известны этапы строительства проекта Hyperloop в Украине
22.02.18
Російська тактика ведення війни: експерт розповів про деталі
22.02.18
В ЄС погодили продовження санкцій проти 150 осіб і 38 компаній з-за Криму і Донбасу
22.02.18
Саакашвілі пообіцяв "скоро" повернутися в Україну
22.02.18
У Європі створять вантажівки для перевезення вибухаючої антиматерії
22.02.18
Санкції з Росії можуть зняти через україну, – експерт
22.02.18
Держдеп: "Північний потік-2" підірве економіку України
22.02.18
У США назвали один з найбільших страхів Кремля
22.02.18
Суд закрив справу проти міністра часів Януковича
22.02.18
США порадили Україні не ігнорувати думку країн-сусідів щодо мовного питання
22.02.18
Боротьба з корупцією в Україні попався на хабарі черговий чиновник
22.02.18
Адвокати Саакашвілі направили в НАБУ кілька скарг
22.02.18
Месси впервые забил в ворота Челси
22.02.18
Участнику Олимпийских игр в составе сборной Украины предложили сменить гражданство
22.02.18
Высшая мера: бывший футболист “Динамо Киев” получил пожизненную дисквалификацию
22.02.18
Возвращение в строй: один из ведущих футболистов сборной Украины приступил к тренировкам
22.02.18
Защитник Шахтера Ярослав Ракицкий проводит юбилейный матч в составе донецкой команды.
22.02.18
Футболист донецкого "Шахтера" получил серьезное повреждение в матче с "Ромой"
22.02.18
В Украине военным повысили пенсии задним числом
22.02.18
Американский эксперт назвал условия, при которых гривну ждет девальвация
22.02.18
Замгоссекретаря сказал, сколько США инвестировали в успех Украины
22.02.18
Мартынюк рассказал о программах поддержки животноводства в 2018 году
22.02.18
Стало известно, сколько газа незаконно добыла Россия возле Крыма
22.02.18
Дуров начал вторую предпродажу собственной криптовалюты - СМИ
22.02.18
В Украине закрывают пограничные проекты: Евросоюзу нужно вернуть 27 миллионов
22.02.18
В США заблокировали строительство Украиной ракет для Турции
22.02.18
В России почтили память погибших активистов Майдана, фото
22.02.18
Миротворцы на Донбассе: Польша озвучила свою позицию
22.02.18
"Низкоразвитые криминальные личности". Российская певица раскритиковала верхушку власти РФ
22.02.18
В "Тазике" через Ла-Манш. Два украинца получили приличный срок за перевозку нелегалов
22.02.18
Россияне перебросили в Сирию свои новейшие истребители - СМИ
22.02.18
Россия отгородилась от Украины карантинной полосой
22.02.18
Стало известно, зачем Россия перебросила новейшие истребители в Сирию
22.02.18
На 68-ом Берлинском кинофестивале Фонд Янковского провел бизнес-ланч
22.02.18
В Умани открыли мост Коэнов
22.02.18
На Берлинале представили фильм украинского режиссера "Когда падают деревья"
22.02.18
Неудачное свидание. На Киевщине мужчина ограбил девушку во время сексуальных игр
22.02.18
В Молдове муж зарезал жену-модель Playboy и Maxim
22.02.18
Добу в зоні АТО: бойовики 20 раз обстріляли українські позиції, є загиблий | FaceNews.ua: новини України
22.02.18
У Держдепі порадили Україні не обмежувати громадян за мовним принципом | FaceNews.ua: новини України
22.02.18
Ризик для тисяч життів: експерт попередив про катастрофу на Кримському мосту | FaceNews.ua: новини України
22.02.18
Терміново: Росіян позбавили олімпійської бронзи в керлінгу з-за допінгу
22.02.18
Собчак показала з невизнанням анексії Криму: з'явилося фото | FaceNews.ua: новини України
22.02.18
В Росії заблоковано сайт Михайла Ходорковського
22.02.18
МЗС застерігає українців від поїздок в Танзанії, Малаві, Сомалі та Кенії | FaceNews.ua: новини України
22.02.18
У Трампа запевнили, що готують санкції проти РФ за втручання у вибори і кібератаки | FaceNews.ua: новини України
Всі новини
Наверх