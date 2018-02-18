Политолог рассказал о "нащупанном" Западом слабом месте России

Кроме того, Небоженко в пессимистическом ключе оценил вариант,при котором украинско-российский конфликт решится политическим путем.

Политолог рассказал о "нащупанном" Западом слабом месте России
Директор социологической службы "Украинский барометр", политолог и социолог, Виктор Небоженко, отвечая на вопрос читателя во время чата для "Главреда", дал прогноз по поводу политики Кремля в отношении Украины после грядущего ЧМ-2018, который пройдет в России.

"Еще не известно, будет ли Чемпионат мира по футболу в России. Потому что США, да и Запад в целом нащупали самое слабое место российской государственности — гордость и достоинство. Россия считает себя гордой страной, страной достоинства, единственной страной, где люди чувствуют себя по-настоящему свободными и гордыми. Потому не столько санкции, сколько регулярные публичные унижения российского лидера и России в целом являются основным инструментом воздействия Запада на Россию. Отсюда — демонстративное решение о субъектности России во время Зимней Олимпиады, отсюда — демонстративное уничтожение 600 российских военнослужащих в Сирии, отсюда — постоянные угрозы отменить Чемпионат мира по футболу в России и т.д. Так что нет никакой гарантии, что ЧМ по футболу пройдет в России", – сказал он.

Кроме того, Небоженко в пессимистическом ключе оценил вариант, при котором украинско-российский конфликт решится политическим путем – путем выборов.

"Ни выборы в России, ни выборы в Украине не способны снять основные противоречия между Украиной и Россией, а также противоречия внутри России и Украины. Да, в марте этого года Россия получит старого-нового президента. Но все прежние российские проблемы там останутся, и Путину придется их решать. То же самое и в Украине — если будет новый президент после Порошенко, он начнет преследовать Порошенко и его окружение — нужно же будет ему чем-то заняться в первый год на этой должности, пока он будет вникать в специфику работы президента. Если президентом останется Порошенко, ему придется решать те же задачи, которые он решает и сейчас: проблема коррупции, борьба с врагом, проблема нищеты, проведение реформ. Поэтому, честно говоря, выборы в России и в Украине не станут чем-то судьбоносным", – резюмировал Небоженко

Напомним, ранее политолог рассказал о приватизации власти в Украине.

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Політика

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