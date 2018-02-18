"Щупать прекратите". Депутат Киевсовета проползла на коленях по столу в зал заседаний, фото и видео

По неизвестной причине народную избранницу не пускали в помещение.

"Щупать прекратите". Депутат Киевсовета проползла на коленях по столу в зал заседаний, фото и видео
Депутат Киевсовета от партии "Самопомич", член комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса 23 февраля не смогла традиционным способом попасть в зал заседаний во время доклада главы Печерской РГА Сергея Мартынчука.

Женщину на входе задержали неизвестные мужчины, поэтому она проползла на свое депутатское место по столу. Об этом сообщает в Facebook нардеп Ольга Червакова.

"Щупать меня прекратите", - сказала депутат тем, кто преграждал ей путь.

В верхней одежде и обуви Манойленко удалось по столу пробраться в центр зала заседаний.

Автор поста утверждает, что из-за этого заседание было сорвано и запланированный формат "вопрос-ответ" не состоялся.

Как ранее сообщалось, Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало депутата Киевсовета Сергея Крымчака по подозрению в присвоении земли в столице.

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Політика

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