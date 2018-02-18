"Убить память о Майдане". Политолог объяснил, почему власть продолжает линию Януковича

Люди, которые пришли к власти, и не собирались обеспечивать демократическое и реформаторское развитие Украины.

"Убить память о Майдане". Политолог объяснил, почему власть продолжает линию Януковича
В Украине люди, пришедшие на вершину власти благодаря Майдану, делают все, чтобы убить о нем память, и в этом им удалось достичь многого.

Об этом, отвечая на вопрос читателя, заявил директор социологической службы "Украинский барометр", политолог и социолог Виктор Небоженко во время чата в "Главреде".

"После того, что произошло на Майдане, и после разгоревшейся войны, начавшейся после Революции, у украинцев появилась память. Теперь они не столько помнят Кучму и Януковича, сколько помнят о том, чего они сами добивались на Майдане, в чем их обманули… И эта короткая, но острая память украинцев — совершенно новое и необычное в украинской политологии явление", — говорит эксперт.

Он отметил, что украинцы раньше легко прощали обиды и обманы, легко заменяли одного президента на другого, одного премьера на другого в надежде получить хоть какую-то выгоду.

"Теперь они не забывают ни одного шага власти, предпринятого за четыре года. Во что это выльется? Трудно сказать. А власть не столько расслабилась, сколько продолжает линию Януковича. Люди, которые пришли к власти, и не собирались обеспечивать демократическое и реформаторское развитие Украины. Они собирались просто править без Януковича. Так что дело не в их непрофессионализме или расслабленности — они делают так, как они это понимают. И тут обижаться на них нельзя", — добавил Небоженко.

Напомним, ранее Небоженко объяснил, зачем президенту досрочные выборы.

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Політика

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