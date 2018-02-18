Политики "сами себя съедают". Кучма считает, что Украина никогда не была полноценным государством

Наша страна ничего не добьется, если ее экономика не будет работать, отметил экс-президент.

Политики "сами себя съедают". Кучма считает, что Украина никогда не была полноценным государством
Бывший президент Леонид Кучма считает, что Украина никогда не была полноценным государством, поскольку ее политики сами себя съедают, о жизни вообще внутри страны не говорят, как будто людей в ней нет, про экономику забыли.

Украина ничего не добьется, если ее экономика не будет работать, заявил он на заседании IV-го Балтийско-Черноморского форума "Солидарная безопасность стран Балтийско-Черноморского региона как консенсусная стратегия для большой Европы", пишет УНИАН.

"Почему Украина никогда не была государством в полном понимании этого слова? Ответ у меня очень простой. Давайте посмотрим на наш парламент, на политический бомонд. Да мы сами себя съедаем", — отметил экс-лидер государства.

Ранее бывший президент Грузии, экс-глава Одесской областной госадминистрации, лидер "Руха новых сил" Михеил Саакашвили говорил, что Украина политически является несостоявшимся государством.

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