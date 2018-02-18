Политики "сами себя съедают". Кучма считает, что Украина никогда не была полноценным государством

Наша страна ничего не добьется, если ее экономика не будет работать, отметил экс-президент.

Украина ничего не добьется, если ее экономика не будет работать, заявил он на заседании IV-го Балтийско-Черноморского форума "Солидарная безопасность стран Балтийско-Черноморского региона как консенсусная стратегия для большой Европы", пишет УНИАН.

"Почему Украина никогда не была государством в полном понимании этого слова? Ответ у меня очень простой. Давайте посмотрим на наш парламент, на политический бомонд. Да мы сами себя съедаем", — отметил экс-лидер государства.

Ранее бывший президент Грузии, экс-глава Одесской областной госадминистрации, лидер "Руха новых сил" Михеил Саакашвили говорил, что Украина политически является несостоявшимся государством.