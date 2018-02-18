Виталий Кличко насчет финала Лиги чемпионов в Киеве: мы должны все сделать безупречно

Власти столицы должны позаботиться о комфорте лиц с особыми потребностями, которые захотят посетить мероприятия, подчеркнул мэр.

Виталий Кличко насчет финала Лиги чемпионов в Киеве: мы должны все сделать безупречно
Киев должен на самом высоком уровне организовать финал Лиги чемпионов УЕФА в мае и продемонстрировать способность города проводить мероприятия такого уровня.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил на заседании организационного комитета по подготовке и проведению в Киеве финала Лиги чемпионов УЕФА, говорится на сайте чиновника.

"Мы должны презентовать Киев наилучшим образом. Чтобы все гости, которые к нам приедут, захотели вернуться в наш город снова, рассказывали о нем в своих странах", — отметил он.

Глава города напомнил, что финал Лиги чемпионов состоится уже через три месяца. Поэтому город активно готовится к его проведению. "Финал Лиги чемпионов УЕФА наш город будет принимать впервые. И мы должны все сделать на высшем уровне и безупречно. Для этого наша команда должна отработать профессионально и слаженно", — подчеркнул мэр и добавил, что опыт проведения "Евровидения" в 2017 году показал, что Киев способен организовывать крупные международные события на высоком уровне. Поэтому столица имеет возможность в мае доказать это еще раз.

Кличко обратил внимание членов оргкомитета, что запланированные мероприятия должны быть осуществлены своевременно, ответственно и качественно, а также поручил руководителям всех структурных подразделений КГГА, задействованных в подготовке чемпионатов, неотложно определить слабые места и проблемы, на которых стоит сосредоточиться.

Главы райгосадминистраций должны позаботиться о благоустройстве и чистоте территорий в районах столицы, которые им подчинены. "Буду проверять лично и без предупреждений", — заявил чиновник.

"Также город должен должным образом обеспечить комфортное и безопасное транспортное обслуживание гостей. Вся логистика должна быть продумана до мельчайших деталей", — сказал Кличко.

Чтобы праздник был комфортным не только для гостей столицы, но и для киевлян, городской голова обратил внимание на необходимость заблаговременно информировать жителей города о предстоящих событиях, возможных перекрытиях дорог и изменении движения транспорта.

Также Виталий Кличко отметил, что столичная власть должна позаботиться о комфорте лиц с особыми потребностями, которые захотят посетить мероприятия — на локациях публичного просмотра матчей должны быть оборудованы специальные зоны для таких болельщиков, а социальные службы должны обеспечить людей с особыми потребностями специальным транспортом.

Следующее заседание оргкомитета мэр столицы поручил провести в середине марта. "А заместителям председателя КГГА поручаю с марта перейти на режим проведения еженедельных оперативных совещаний, где четко контролировать выполнение планов и мероприятий по подготовке к финалу Лиги Чемпионов", — отметил мэр Киева.

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