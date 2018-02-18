Польша не ремонтирует разрушенные украинские памятники - вице-премьер Розенко

Свою позицию украинский чиновник озвучил в эфире одного из украинских телеканалов.

Польша не ремонтирует разрушенные украинские памятники - вице-премьер Розенко
В Польше по состоянию на сегодняшний день разрушены восемь украинских памятников, а работы по восстановлению не ведутся.

С таком заявлением в пятницу, 23 февраля, выступил вице-премьер-министр Павел Розенко, член "Украино-польской комиссии по историческим вопросам", в эфире "5 канала".

"Мы передали польской стороне конкретный перечень восьми памятников. Хочу отметить, что два из разрушенных памятников были легальными на территории Польши, но до сих пор не восстановлены", – заявил чиновник.

Вице-премьер также подчеркнул, что Украина обратилась к польским властям с просьбой независимо от статуса памятников обеспечить их надлежащую защиту или ремонт в случае их повреждения.

Розенко также подчеркнула, что в Украине 95% польских памятников установлены нелегально, но в случае их разрушений, украинские правоохранители проводят соответствующие следственные действия.

"95% польских памятников в Украине незаконно или установлены, или неузаконенная их правовая основа. Но это не значит, что мы за них не отвечаем и в случае их разрушения мы не осуществляем никаких шагов. Нет, мы их охраняем, мы их восстанавливаем, мы проводим расследование, когда это касается актов вандализма, несмотря на их статус", – резюмировал он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина и Польша провели переговоры по "антибандеровскому" закону.

 

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