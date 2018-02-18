Стало известно, когда могут пройти досрочные выборы в Раду - СМИ

Однако, официально в коалиционных фракциях вариант досрочных выборов отрицают.

Такой сценарий дал бы возможность избавиться фракции "БПП" от присутствия во власти представителей "Народного фронта" – в частности, от главы МВД Арсена Авакова, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники.

Официально в коалиционных фракциях вариант досрочных выборов отрицают. Однако в кулуарных беседах около десятка нардепов подтвердили, что сценарий с досрочными выборами в Раду обсуждается активнейшим образом. Представители президентской политсилы называют наиболее вероятной датой 30 сентября. В свою очередь, представители руководства "Народного фронта" предполагают, что Петр Порошенко желает назначить досрочные выборы на август.

По мнению экспертов, если Порошенко и решится реализовать сценарий с досрочными выборами, то наиболее простой способ оформить его – дать указание фракции "БПП" выйти из коалиции. Но тут есть важный нюанс – у президента есть право, но не обязанность распускать парламент. То есть, даже выход БПП из коалиции не будет означать автоматический роспуск Рады, а лишь "подвесит" ситуацию, и даст Порошенко возможность назначить выборы в любой момент.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Администрации президента запустили маховик досрочных выборов в Раду.