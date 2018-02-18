Все хорошо. Аксенов зазывает "братьев"-украинцев в аннексированный Крым

Аксенов заявил, что якобы ежегодно с территории Украины в Крым прибывает до полумиллиона туристов.

Все хорошо. Аксенов зазывает "братьев"-украинцев в аннексированный Крым
"Руководитель" аннексированного Россией Крыма  Сергей Аксенов призывает "братьев"-украинцев приезжать на полуостров. 

Об этом он заявил в эфире программы "Итоги недели" на российском телеканале НТВ.

По его словам, якобы ежегодно с территории Украины в Крым прибывает до полумиллиона туристов.

"У нас нет никакого предвзятого отношения. Наши друзья, братья, пожалуйста. Ради бога. Все, кто с мирными намерениями приехал, приехал отдыхать, сделать здесь бизнес, будем рады, встречаем их здесь с распростертыми объятиями. Так что все хорошо", — отметил он, добавив, что "все положительные изменения на полуострове, которые замечают приезжающие украинцы, — это достижения последних четырех лет".

По его словам, граждане Украины в большинстве своем выступают за урегулирование ситуации на Донбассе и в Крыму, за налаживание отношений с РФ.

"Уровень патриотизма сегодня у жителей Украины, которых толкают на войну с бывшими согражданами, абсолютно близок к нулю. Большинство социологических опросов, которые проводят разные службы на Украине, говорят о том, что подавляющее большинство — за то, чтобы закончить конфликт любой ценой", — отметил он.

Кроме того, по мнению Аксёнова, налаживанию диалога между Украиной и российским Крымом может помочь "сарафанное радио".

Напомни, ранее Аксенов назвал полуостров "неприступной крепостью".

 

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