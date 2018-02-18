Нардеп о поведении россиян в ПАСЕ: хамство, вранье, желание "заехать по лицу"

Нардеп отметила, что в ПАСЕ россияне очень часто ведут себя по-хамски, будто они хозяева положения.

Нардеп о поведении россиян в ПАСЕ: хамство, вранье, желание "заехать по лицу"
Россияне очень по-хамски ведут себя в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), иногда "очень хочется некоторым заехать по лицу".

Об этом народный депутат от фракции "Самопомич", председатель юридического комитета ПАСЕ, Елена Сотник рассказала в интервью изданию "Новое время".

"Россияне очень часто ведут себя по-хамски, будто они хозяева положения. Бесстыдно врут, грубят, а самое печальное, что это их хамство европейцы воспринимают как уверенную позицию", – пояснила Сотник, добавив, что это недопустимо.

Напомним, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд считает, что Россия должна вернуться к работе в Парламентской ассамблее СЕ до саммита организации, который запланирован в 2019 году.

В 2014 году РФ лишили права голоса в Совете Европы после того, как страна аннексировала Крым и нагнетала обстановку в Украине. Если ситуация не изменится, выборы новых судей и руководителей организации на протяжении следующих двух лет пройдут без участия России.

Западные СМИ писали, что государство может "вылететь" из Совета Европы, если не будет принимать участия в выборе ее ключевого персонала. В начале 2018-го стало известно, что РФ не станет направлять свою делегацию на январскую сессию ПАСЕ. 

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