Эксперт назвал главный "приз" будущих президентских выборов в Украине

Будущий президент Украины прекрасно понимает, что Запад даст деньги на восстановление Донбасса.

Эксперт назвал главный "приз" будущих президентских выборов в Украине
Средства, выделяемые на инфраструктурные проекты, являются главным вопросом будущих президентских выборов в Украине.

Об этом, отвечая на вопрос читателя, заявил директор социологической службы "Украинский барометр", политолог и социолог Виктор Небоженко во время чата в "Главреде".

По его словам, будущий президент Украины прекрасно понимает, что Запад даст деньги на восстановление Донбасса.

"Один нетерпеливый министр (Арсен Аваков) даже назвал сумму, необходимую на восстановление Донбасса — 20 миллиардов долларов, и первым согласился эти деньги освоить. Так что приз будущего президента Украины — это 20 миллиардов на восстановление Донбасса", — пояснил эксперт.

Запад настаивает, что Донбасс должен отстраиваться при активном участии России, отметил он.

"Я думаю, что восстановление Донбасса в политическом, экономическом и социальном плане это будет, скорее, работа Запада и России. В меньшей степени — Украины", — добавил Небоженко.

Напомним, ранее Небоженко объяснил, почему власть продолжает линию Януковича.

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