"Нафтогаз" предупредил о дефиците газа в Украине на период морозов

Андрей Коболев на заседании СНБО предложил ввести режим экономии.

"Нафтогаз" предупредил о дефиците газа в Украине на период морозов
"Нафтогазу" будет не хватать примерно 10 млн кубометров газа в сутки для покрытия его дефицита в период холодов.

Такая ситуация возникла после отказа "Газпрома" поставлять газ в Украину, заявил Андрей Коболев на заседании СНБО. По его словам, компания рассчитывала получать от "Газпрома" от 18 до 20 млн кубометров ежесуточно.

"Сейчас у нас период низких температур, и эти 18 млн кубометров из 200 и стали нашим дефицитом. Мы сможем этот дефицит частично закрыть, покупая газ с европейского направления. По достаточно высоким ценам, но все эти счета будут выставлены ПАО "Газпром" за невыполнение условий контракта. Но мы ожидаем, что все равно примерно 10 млн кубометров в сутки станут ожидаемым дефицитом", — сказал Коболев.

Глава "Нафтогаза" также отметил, что на ближайших выходных может возникнуть дефицит газа из-за холодов, в связи с чем компания предлагает ввести режим экономии. По словам Коболева, дефицит необходимо перекрыть на период с 1 по 4 марта. Дальше температура должна повыситься, в связи с чем ежесуточное потребление снизится до обычного уровня в 160 млн кубометров в сутки.

"Есть план действий, который был утвержден приказом Минэнергоугля от 2 ноября 2015 года. Этот план действий предусматривает введение специального режима потребления газа, когда предприятия переходят на альтернативные виды топлива и проводится работа с компаниями тепловой генерации по уменьшению потребления газа примерно на 5—10%. Мы считаем, что этих мер должно быть достаточно, чтобы не создавать дефицит газа", — отметил Коболев.

Как сообщалось ранее, "Газпром" с 1 марта прекращает поставки "Нафтогазу".

В ответ в "Нафтогазе" выразили удивление решением "Газпрома" и назвали его нарушением договора и невыполнением решения арбитража.

После этого глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил арестом активов "Газпрома". Предложил арестовывать украинские активы "Газпрома" и президент Украины Петр Порошенко.

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