Климкин пригрозил арестом активов "Газпрома" при невыполнении решения Стокгольмского арбитража

"Газпром" опустился до уровня "наперсточников", заявил глава МИД Украины.

, согласно которому российский газовый монополист обязан выплатить "Нафтогазу Украины" 2,56 млрд долларов.

"Газпром" опустился до уровня "наперсточников". Не выполняет решение Стокгольмского арбитража, а теперь еще и снижает давление в трубе, будучи неспособным выполнять свои обязательства. Но мы их достанем. Их активы в Европе всем давно известны", — написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter.

Газпром опустився до рівня "наперсточників". Не виконує рішення Стокгольмського арбітражу, а тепер ще й знижує тиск в трубі, будучи нездатним виконувати свої зобов'язання. Але ми їх дістанемо. Їхні активи в Європі всім давно відомі.

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) March 1, 2018





Напомним, 28 февраля "Нафтогаз" получил окончательное решение Стокгольмского арбитража по иску "Газпрома", согласно которому арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов. По итогам рассмотрения двух дел "Газпром" должен украинской компании 2,56 млрд долларов, при этом украинская компания ничего не должна.