Незаконные выборы в Крыму ведут к нелегитимности Путина в целом - Яценюк

Выборы в Крыму должны стать основанием для дополнительных санкций против России, считает лидер НФ.

Незаконные выборы в Крыму ведут к нелегитимности Путина в целом - Яценюк
Лидер НФ добавил, что выборы в оккупированном Крыму являются нарушением прав человека и очередным преступлением против суверенитета Украины и международного права, что должно стать основанием для дополнительных санкций против оккупантов. 

"Не должны дать ни одного шанса окупанту усыпить международное внимание", - подчеркнул лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в своей заметке на Facebook 1 марта, после того, как парламент принял инициированное "Народным фронтом" обращение к международному сообществу относительно недопущения и непризнания так называемых "выборов" президента РФ в Крыму. В 2016 году, напомнил он, фракция НФ также инициировала решение парламента о непризнании "выборов" в Госдуму.

"Нарушения прав человека и очередное преступление против суверенитета Украины и международного права должно стать основанием для дополнительных санкций против оккупантов в Крыму", - подчеркнул лидер "Народного фронта".

"Мы должны также помнить, что незаконное проведение выборов Путина в Крыму означает потерю его легитимности в целом", - подчеркнул Арсений Яценюк.

Напомним, сегодня Верховная Рада Украины приняла Постановление об Обращении Верховной Рады Украины к международному сообществу в связи с незаконной подготовкой выборов Президента Российской Федерации на временно оккупированной части территории Украины – в АР Крым и Севастополе (№7546). За него проголосовали 255 народных депутатов.

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