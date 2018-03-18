Глава союза венгров назвал нападение на офис в Ужгороде "терактом"

Нападение на здание общества венгров — это новое явление для Закарпатья, заявил Ласло Брензович.

Глава союза венгров назвал нападение на офис в Ужгороде "терактом"
Поджог офиса Общества венгерской культуры Закарпатья (KMKSZ) в Ужгороде спровоцировала антивенгерская кампания в украинских СМИ, а также попустительство украинских властей на провокационные действия экстремистов.

Об этом заявил глава KMKSZ Ласло Брензович венгерскому телеканалу M1 и назвал произошедшее в Ужгороде "терактом".

"Это был не поджог, а террористический акт. Если бы кто-то был в помещении, например, охранник, которого мы хотели нанять после прошлых событий, его жизнь оказалась бы под угрозой", — сказал Брензович.

По его словам, нападение на здание общества венгров — это новое явление для Закарпатья, где до сих пор ничего подобного с офисами нацменьшинств не происходило, сообщает Hirado.hu.

По мнению Брензовича, к нападению частично привело то, что больше года в украинских СМИ продолжается антивенгерская кампания. С другой стороны, по его словам, украинская власть позволила укрепить позиции экстремистов, что вылилось в их незаконные действия против венгров Закарпатья.

Лидер венгерского меньшинства поблагодарил правительство Венгрии за решительные действия после взрыва. Он сказал, что "Орбан и его правительство всегда брали на себя ответственность за судьбу венгров за рубежом".

Отметим, что сразу после нападения заместитель Брензовича Иосиф Борт заявил, что за пожаром не могут стоять украинцы, сообщило mukachevo.net.

Напомним, как заявил глава МИД Украины Павел Климкин, в поджоге офиса "Общества венгерской культуры Закарпатья" в Ужгороде есть заказной внешний след. В свою очередь по словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, в Украине происходит рост экстремистских движений.

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