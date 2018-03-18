Рада не проголосовала за закон, запрещающий русский язык в наружной рекламе

Согласно законопроекту, языком всей рекламы должен быть украинский, за исключением названий брендов.

Рада не проголосовала за закон, запрещающий русский язык в наружной рекламе
Верховная Рада провалила в первом чтении законопроект, согласно которому, языком всей рекламы должен быть украинский, за исключением названий брендов.

За соответствующее решение в четверг проголосовали менее 200 народных депутатов, пишет Украинская правда.

Принятие данного законопроекта, может улучшить внешний вид городов, засоренных слишком большим количеством рекламных конструкций.

Один из инициаторов законодательной нормы Александр Опанасенко из фракции "Самопомич" рассказал, что, помимо прочего, новый закон должен был убрать нелегальные рекламные конструкции с улиц, сделать прозрачными правила игры на рынке наружной рекламы, отобрать у местной власти полномочия по предоставлению лишних разрешений на размещение рекламы.

Против законопроекта выступила депутат от фракции БПП Наталья Новак. Она сказала, что документ монополизирует рынок наружной рекламы, дает преференции для существующих игроков рынка и содержит коррупционные нормы, ведь с

 

Как сообщает 112 Украина, Рада отклонила три законопроекта - 2702, 2702-1, 2702-д по регулированию в области наружной рекламы.

Все три законопроекта предусматривали ряд изменений в законы, касающиеся регулирования внешней рекламы. В частности, компромиссный документ, который набирал больше всего голосов, устанавливает государственный язык как основной язык наружной рекламы.

Согласно документу должны были создать открытые электронно-информационные базы данных наружной рекламы; внедрение конкурсного механизма получения права на размещение рекламы. В законопроекте предусмотрели также порядок демонтажа самовольно размещенной рекламы.

По словам председателя профильного комитета Виктории Сюмар, основной и альтернативный законопроект отличаются тем, сколько полномочий у Кабинета министров, а сколько — на местах.

Стоит отметить, что основной и альтернативный законопроекты были зарегистрированы в Раде в 2015 году, а доработанный группой депутатов - в 2017 году.

 

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