Савченко рассказала, как она прожила год с "Объектом "А"

По словам нардепа, она последний год жила как в тюрьме

Савченко рассказала, как она прожила год с "Объектом "А"
Народный депутат Надежда Савченко заявила, что к ней подослали агента "А", который ее "пишет" и с которым она живет уже продолжительное время.

"Я с объектом "А" живу уже практически год. "Писать" они стали значительно позже. Как мне стало понятно, что объект "А" является  преставленным ко мне? Наверное, я приберегу эту историю до суда, потому что разовьются фантазии, но мне очень быстро стало понятно из поведения объекта. Человек, который живет так с чистыми помыслами, так не поступает, так не делает", - сказала Савченко во время брифинга. 

При этом она уточнила, что "объект" - это совокупность людей. 

"Почему я сказал "живу"? Потому что это морально-эмоциональное состояние, в котором ты находишься, как в тюрьме. Когда я была в тюрьме, со мной 24 часа в сутки наблюдали видеокамеры. Только они меня не могли убить. И тут я находилась в той же ситуации - уже около года я прекрасно понимала, что за мной следят, как себя вести", - добавила Савченко, добавив, что обычно, когда объект приставляется к человеку, последний не должен об этом узнать. 

В ходе пресс-конференции нардеп также заявила, что ее трижды предупреждали об опасности, исходящей из Банковой, где, якобы, был отдан приказ на физическую ликвидацию Савченко.

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