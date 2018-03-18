Нардепы советовали сделать в Раде "газовую камеру" — Савченко

Народные избранники посоветовали запустить в парламент газ через фильтровую систему, сказала политик.

Нардепы предложили сделать в парламенте "газовую камеру", рассказала политик во время брифинга в Киеве.

"В парламенте от коллег, когда я шутила на тему "а не двинуть бы сюда гранатой", коллеги посоветовали, что лучше в фильтровую систему запустить газа...", — заявила народная избранница.

Напомним, 13 марта появилась информация, что СБУ готовит обвинение Надежде Савченко в подготовке свержения власти силовым путем. Позже генпрокурор Юрий Луценко обвинил политика в подготовке уничтожения Рады, а также массовых убийств и заявил, что подаст представление на снятие с нее неприкосновенности. Парламент уже исключил нардепа из состава комитета по вопросам нацбезопасности и обороны.