"Это диагноз". Вице-спикер Рады назвала Россию "психически больной страной"

Ирина Геращенко выразила уверенность, что граждане РФ проголосовали за светлое советское прошлое.

С таким заявлением она выступила в эфире телеканала ICTV в понедельник, 19 марта, процитировав украинскую писательницу Лину Костенко, написавшую в романе "Записки украинского сумасшедшего", что "Россия — это диагноз".

"Россия - это диагноз. Мне кажется, что более точно определить, что происходит с Россией, невозможно. Это правда диагноз, и так произошло, что мы, Украина и украинцы, первыми поняли этот диагноз — что это просто психически больная сегодня страна, которая, к сожалению, является нашим соседом"

Она отметила, что граждане Украины выдели разных президентов - Кравчука, Кучму, Ющенко, Януковича, Порошенко - а в России 18 лет правит Путин.

"То есть там уже выросло поколение людей, которые не представляют, что власть может меняться. И вчера [на выборах президента РФ] Россия проголосовала за светлое советское прошлое".

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