"Это диагноз". Вице-спикер Рады назвала Россию "психически больной страной"

Ирина Геращенко выразила уверенность, что граждане РФ проголосовали за светлое советское прошлое.

"Это диагноз". Вице-спикер Рады назвала Россию "психически больной страной"
Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, комментируя победу Владимира Путина на президентских выборах в России, заявила, что это "психически больная страна".

С таким заявлением она выступила в эфире телеканала ICTV в понедельник, 19 марта, процитировав украинскую писательницу Лину Костенко, написавшую в романе "Записки украинского сумасшедшего", что "Россия — это диагноз".

"Россия - это диагноз. Мне кажется, что более точно определить, что происходит с Россией, невозможно. Это правда диагноз, и так произошло, что мы, Украина и украинцы, первыми поняли этот диагноз — что это просто психически больная сегодня страна, которая, к сожалению, является нашим соседом"

Она отметила, что граждане Украины выдели разных президентов - Кравчука, Кучму, Ющенко, Януковича, Порошенко - а в России 18 лет правит Путин.

"То есть там уже выросло поколение людей, которые не представляют, что власть может меняться. И вчера [на выборах президента РФ] Россия проголосовала за светлое советское прошлое".

Другие новости мира

"70% - это мандат на все": Российский оппозиционер прокомментировал победу Путина

скачать dle 10.2 КиноСвин


0
32
Політика

Схожі публікації

6-03-2018, 05:40
С начала войны в Донбассе погибли 2378 украинских военнослужащих — первый вице-спикер Верховной Рады
9-07-2017, 17:33
Геращенко ответила Путину на "русофобию" в Украине
22-06-2017, 13:22
Новые подробности встречи Трампа и Порошенко, которые не попали в СМИ
6-05-2017, 01:22
Геращенко раскрыла коварный план Кремля по Донбассу
12-02-2017, 14:55
Кремль пытается пересорить Киев и Минск
10-12-2016, 19:33
"Страна-монстр". Геращенко рассказала, как Россия стала международным изгоем
25-11-2016, 16:00
"Военторг работает". Россия не выполнила ни одного пункта Минских соглашений — Геращенко
12-11-2016, 17:55
Геращенко: Кремль объявил сафари на украинцев в России
3-10-2016, 16:00
Геращенко раскритиковала "праймериз" боевиков: сценарий разрабатывали советники Путина

СТРІЧКА НОВИН

20.03.18
Бен Аффлек предпринимает попытки вернуть бывшую жену (ФОТО)
20.03.18
44-летняя Ева Мендес появилась на публике в стильном образе (ФОТО)
20.03.18
Российский оппозиционер назвал две модели пожизненной узурпации власти Путиным
20.03.18
Выборы президента России: официальные результаты голосования
20.03.18
В Бельгии за баснословные деньги продали алмаз весом 910 карат (ФОТО)
20.03.18
Испания не поставит вопрос о статусе Гибралтара на переговорах по Brexit
20.03.18
Геологи нашли подземный "фонтан" магмы под Йеллоустоном
20.03.18
Во Франции полиция задержала Николя Саркози
20.03.18
Основатель Facebook потерял $5 млрд за несколько часов
20.03.18
Украинский вопрос: Ксения Собчак обратилась к Владимиру Путину
20.03.18
Хождение по кругу: в России вновь готовятся запретить популярную социальную сеть
20.03.18
Доигрались. На Донбассе рванувшая граната отправила мотострелков "ЛНР" в больницу — разведка
20.03.18
На Киевщине авария унесла жизни четырех молодых людей
20.03.18
В киевской многоэтажке прогремел взрыв
20.03.18
На Черниговщине накрыли банду, которая обчищала особняки
20.03.18
Искали три дня: в Запорожье жестоко убили бывшего депутата
20.03.18
В одесском аэропорту задержан иностранец, которого искал Интерпол
20.03.18
Упал на голову. В киевском отеле мужчина выпал из окна 15-го этажа
20.03.18
"GTA в реале". В Харькове пьяный водитель разбил пять машин, "унося ноги" от копов
20.03.18
В Чернигове задержали продававшего танковую броню контрактника: фото
20.03.18
На Харьковщине СБУ пресекла поставки автомобилей для боевиков: фото, видео
20.03.18
Сутки в АТО: боевики дважды открывали огонь неподалеку Авдеевки
20.03.18
В "Борисполе" двух таможенников задержали за взятку
20.03.18
В Киеве взорвалась многоэтажка: первые подробности события
20.03.18
Своим словом Вы придаете нам сил: Порошенко поздравил с днем рождения Лину Костенко
20.03.18
В Черновцах загорелся крупнейший рынок Украины
20.03.18
В Индии девушка погибла от взрыва смартфона
20.03.18
Российские военные начали обучение в аннексированном Крыму
20.03.18
Вести с передовой: в штабе АТО сообщили о стабилизации ситуации на Донбассе
20.03.18
Сутки в АТО: боевики снова нарушили перемирие
20.03.18
Правоохранители снова пришли с обысками в компании Фирташа
20.03.18
В Киеве суд принял предсказуемое решение по делу руководителя центра “Офицерский корпус”
20.03.18
Командир новой военной операции на Донбассе не собирается вести переговоры с террористами
20.03.18
Обыски на предприятиях олигарха Фирташа: появился официальный комментарий
20.03.18
СМИ объяснили, зачем адвокаты Трампа передали спецпрокурору документы по "российскому делу"
20.03.18
У России были мотив и возможность отравить Скрипаля — Мэй
20.03.18
Экс-посол США рассказал, почему западные лидеры проигнорировали победу Путина на "выборах"
20.03.18
Бывший президент Франции Николя Саркози взят под стражу
20.03.18
Дуда назвал условие, при котором поздравит Путина с победой на выборах
20.03.18
Старый новый президент России: чего ждать миру и Украине от "царствования" Путина
20.03.18
Трамп решил обложить китайские товары пошлинами на 60 млрд долларов в год
20.03.18
В России началась процедура блокировки Telegram
20.03.18
Борис Джонсон: В отравлении Скрипаля виновен лично Путин
20.03.18
"Отравили по приколу". Сенцов умирает в российской колонии — эксперт
20.03.18
Украинский МИД сделал жесткое заявление по Венгрии
20.03.18
Попытка номер четыре: Анджелина Джоли снова собралась замуж - СМИ
Всі новини
Наверх