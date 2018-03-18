Украинцы смогут попасть без виз в еще одну восточную страну

В Катаре Климкин подписал несколько соглашений.

Украинцы смогут попасть без виз в еще одну восточную страну
Министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что в Катаре подписал соглашение о безвизовом режиме между Украиной и этой восточной страной.

В Катаре чиновник поставил подпись под несколькими документами, говорится в его Twitter-аккаунте.

"Привет из Катара… Подписал несколько соглашений, среди них — безвиз с Катаром…", — отметил чиновник.

Украинцы смогут попасть без виз в еще одну восточную страну

Напомним, 31 декабря 2017 года вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами, с 1 июня украинцы могут ездить в Турцию на основании внутренних паспортов в виде ID-карт, а в ночь на 11 число начал действовать безвиз между нашим государством и Евросоюзом.

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