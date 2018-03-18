Савченко в суде выразила готовность взять Рубана на поруки

Народный депутат заявила, что руководитель "Офицерского корпуса" заслуживает того, чтобы его отпустили.

Савченко в суде выразила готовность взять Рубана на поруки
Народный депутат Надежда Савченко в ходе рассмотрения апелляции по делу Владимира Рубана заявила, что готова взять на поруки руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

"Я считаю возможным взять Рубана на поруки именно потому, что этот человек любит Украину. Он может не любить власть, но ему удалось с СБУ, с властью, когда ей это было выгодно - обменять 700 человек. [Генпрокурору] Луценко можно было инкриминировать те же статьи лично, когда он со сцены говорил про "если бы здесь было оружие, то мы бы снесли эту власть", поэтому пусть думает, когда несет ахинею", - цитирует заявление Савченко во время заседания суда Громадське.

Комментируя обвинения Рубана в перевозке оружия на подконтрольную Украине территорию, Савченко отметила: "Создавать легенду - не значит совершать действие".

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Защита Рубана настаивает на домашнем аресте. Однако прокуроры отметили, что Рубан "совершил тяжкие преступления, за которые ему грозит от 8 до 15 лет заключения, либо пожизненное", поэтому просят судью не удовлетворять ходатайство адвокатов. Адвокат Рубана Виталий Погосян в свою очередь отмечает, что обвинения в подготовке теракта безосновательные.

Напомним, 15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Надежда Савченко совместно с Владимиром Рубаном готовили террористический акт в Верховной Раде с использованием боевых гранат.

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