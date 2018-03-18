"Бабах! Что, уср*лись?". У Савченко раскрыли суть видео с нардепом на фоне зала Рады

Все, что происходит в парламенте, абсурдно, отметила пресс-секретарь политика.

"Бабах! Что, уср*лись?". У Савченко раскрыли суть видео с нардепом на фоне зала Рады
В видео, на котором народный депутат Надежда Савченко запечатлена на фоне сессионного зала Верховной Рады, нет угрозы, не надо искать дополнительный смысл там, где его нет.

Весь смысл показан таким, каким он есть, — все, что происходит в парламенте, абсурдно, рассказала пресс-секретарь политика Татьяна Проторченко в комментарии InfoResist.

"Где там угроза? Дети играются пистолетами — это угроза или нет? Не надо искать дополнительный смысл там, где его нет", — отметила спикер.

По ее мнению, "все, что происходит в Раде абсурдно". "Это абсурд. Это моя точка зрения. То, как люди себя ведут. Они оторвались от земли", — добавила Проторченко.

Ранее сообщалось, что в Сети появилось видео, на котором Надежда Савченко стоит в черном свитере на фоне пустого сессионного зала Рады, а потом говорит: "Бабах! Что, уср*лись?".

Напомним, 13 марта появилась информация, что СБУ готовит обвинение нардепу в подготовке свержения власти силовым путем. Позже генпрокурор Юрий Луценко обвинил политика в подготовке уничтожения Рады, а также массовых убийств и заявил, что подаст представление на снятие с нее неприкосновенности. Парламент уже исключил народную избранницу из состава комитета по вопросам нацбезопасности и обороны.

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