Яценюк предложил создать украинско-польскую коалицию

Если политики Варшавы и Киева будут пытаться сделать из себя историков, это приведет к катастрофе в двусторонних отношениях, подчеркнул экс-премьер-министр.

Яценюк предложил создать украинско-польскую коалицию
Если политики будут пытаться сделать из себя историков, это приведет к катастрофе в украинско-польских отношениях, считает лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк.

Об этом он заявил в интервью польскому телеканалу TVN24 во время визита в Варшаву.

Он напомнил, что во время международной конференции "Революция, война и ее последствия" в Варшаве он обратился к польским партнерам "сделать все возможное, чтобы остаться объединенными с Украиной, не открывать "ящик Пандоры" истории": "Конечно, мы должны изучать историю. Но для меня очевидно, что мы должны творить историю".

Лидер "Народного фронта" напомнил, что Украине и Польше удалось прийти к примирению 20 лет назад.

"Если политики будут пытаться сделать из себя историков, это приведет к катастрофе в наших двусторонних отношениях. Надо срочно остановиться и изменить повестку дня. Перевернуть страницу и отдать историю историкам, а политике – будущее", - подчеркнул Яценюк.

Он отметил, что многие в мире вдохновляются франко-немецкой коалицией: "Мы должны создать такую же – украинско-польскую коалицию. Это будет победой для обеих наших наций". Яценюк высказал ожидание, что Конституционный суд Польши пересмотрит статьи польского закона об Институте национальной памяти, который содержит упоминание об "украинских националистах".

"Верю, что украинские и польские политики не просто достигнут примирения, а будут стоять плечо к плечу, чтобы сделать наши страны сильными, процветающими и демократическими", - сказал лидер "Народного фронта".

Ранее Яценюк рассказал, какие условия заставят Кремль отступить.

 

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