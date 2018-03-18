Савченко пожаловалась Порошенко на Луценко, документ

1 / 4 Надежда Савченко написала жалобу президенту на Юрия Луценко (УНИАН)

Нардеп хочет, чтобы чиновника уволили споста генпрокурора.

Генпрокурор нарушил присягу, говорится на странице политика в Facebook.

"... Луценко Ю.В. нарушил принцип презумпции невиновности в отношении меня и присягу прокурора, в которой обещал неуклонно соблюдать Конституцию и законы Украины, защищать права и свободы человека и гражданина, интересы общества и государства", — отметила нардеп.

По ее словам, в жалобе к главе государства она просит "подать в Верховную Раду письменное представление о предоставлении согласия на увольнение Луценко с должности генерального прокурора за нарушение присяги прокурора".

"… после получения указанного выше согласия Верховной Рады Украины — уволить Луценко… с должности генерального прокурора Украины за нарушение присяги прокурора", — добавила политик.

Напомним, 13 марта появилась информация, что СБУ готовит обвинение Надежде Савченко в подготовке свержения власти силовым путем. Позже Юрий Луценко обвинил нардепа в подготовке уничтожения Рады, а также массовых убийств и заявил, что подаст представление на снятие с нее неприкосновенности. Парламент уже исключил народную избранницу из состава комитета по вопросам нацбезопасности и обороны.