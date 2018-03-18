Глава Одесской ОГА Степанов: Если не отремонтировать аварийные дамбы на Дунае, убытки составят миллиарды гривен

Под угрозой подтопления пребывают 30 населенных пунктов Одесской области. В зоне риска - более 100 тысяч жителей.

Глава Одесской ОГА Степанов: Если не отремонтировать аварийные дамбы на Дунае, убытки составят миллиарды гривен
Губернатор Одесской области пообещал обратиться в Кабинет министров за деньгами для ремонта дамб и шлюзов на Дунае. По его словам, только так можно раз и навсегда защитить жителей региона от подтоплений. Речь идет о Ренийском, Килийском и Измальском районах региона.

"Эти работы могут финансироваться только из государственного бюджета. Из резервного фонда Кабинета министров или из Министерства экологии. На следующей неделе мы проведем заседание комиссии ТЕБ и ЧС и подадим соответствующие документы", — заявил Степанов в ходе выездного совещание в Вилково.

Если не провести ремонт, то вышедшая из берегов река может стать причиной не только социальной, но и техногенной катастрофы. На потенциально опасной к затоплению территории проходит труба, которая доставляет газ в Болгарию, а также стоят опоры линий электропередач. Всего на проведение работ необходимо 117 миллионов гривен.

Отметим, протяженность дамб вдоль реки Дунай составляет около 200 километров. Сейчас аварийными являются 10 участков дамб и пять шлюзов.

"Этим сооружениям по 70 лет. Если их прорвет, убытки от такой катастрофы могут составлять миллиарды гривен", — подчеркнул Степанов.

Отметим, согласно прогнозам Укргидрометцентра, в этом году максимальный уровень воды во время весеннего половодья на украинской части Дуная будет значительно выше средних многолетних показателей. Уже сейчас уровень воды в районе города Вилково достиг отметки в 157 см, что превышает первый пороговый уровень (155 см). При таком уровне воды происходит подтопление низменных частей города.

Под угрозой подтопления пребывают 30 населенных пунктов Одесской области. В зоне риска - более 100 тысяч жителей.

В Одесской области сформированы 24 аварийные бригады для ликвидации возможных аварийных ситуаций на водных объектах. Сотрудники ГосЧС уже готовы к эвакуации местных жителей, а полиция усилила патрулирование города.

 

 

 

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