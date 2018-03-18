Адвокат Савченко раскрыл подробности ее голодовки в СИЗО

Информацию представитель защиты нардепа Виктор Чевгуз озвучил в комментарии украинским СМИ.

Соответствующее сообщение опубликовало новостное агентство "Українські новини" со ссылкой на адвоката Виктора Чевгуза. "Она голодает, но воду мы ей привезли, она ее пьет", - сказал он.

При этом адвокат сообщил, что у Савченко "нормальное самочувствие" и жалоб на здоровье от не пока не слышно.

Напомним, ранее сестра политика Вера Савченко рассказала журналистам об условиях ее содержания в СИЗО.