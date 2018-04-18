Нова дата: стало відомо, коли буде прийнятий закон про створення першого в Україні антикорупційного суду



Зазначимо, що раніше називалися дещо інші терміни прийняття такого важливого закону. Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявляв про те, що голосування за антикорупційним суду відбудеться на початку травня.

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Також слід додати, що створення антикорупційного суду є однією з ключових умов для подальшого співробітництва України з Міжнародним валютним фондом. КиноСвин Зазначимо, що раніше називалися дещо інші терміни прийняття такого важливого закону. Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявляв про те, що голосування за антикорупційним суду відбудеться на початку травня.Також слід додати, що створення антикорупційного суду є однією з ключових умов для подальшого співробітництва України з Міжнародним валютним фондом. скачать dle 10.2