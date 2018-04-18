Нова дата: стало відомо, коли буде прийнятий закон про створення першого в Україні антикорупційного суду

Нова дата: стало відомо, коли буде прийнятий закон про створення першого в Україні антикорупційного суду
Депутати Верховної Ради проголосують за законопроект про створення антикорупційного суду до кінця червня. Про це на своїй офіційній сторінці в Facebook пише віце-спікер українського парламенту Ірина Геращенко.
Зазначимо, що раніше називалися дещо інші терміни прийняття такого важливого закону. Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявляв про те, що голосування за антикорупційним суду відбудеться на початку травня.
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Також слід додати, що створення антикорупційного суду є однією з ключових умов для подальшого співробітництва України з Міжнародним валютним фондом. скачать dle 10.2 КиноСвин


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Політика

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