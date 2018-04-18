"Бояться згрішити": користувачі соцмереж висміяли передсвятковий "робочий день" Верховної Ради
“Страсна п'ятниця у ВР. І не можна сказати, що у нас сьогодні аншлаг і пристрасті", - написав пан Береза і показав практично порожній зал засідання парламенту.
Передплатники депутата також не залишилися осторонь і почали коментувати бурхливу діяльність слуг народу.
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"Бояться згрішити"; "Шашлик мабуть все маринують"; "Пристрасть як хочеться відпочити"; "вони ще з католицької Пасхи не просохли"; " Коли ж ця прогульня закінчиться?", - пишуть в коментарях.
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