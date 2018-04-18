У російській Держдумі зробили резонансну заяву про війну на Донбасі

У російській Держдумі зробили резонансну заяву про війну на Донбасі
Російські чиновники різних рангів продовжують розповідати страшилки про "повномасштабний наступ ВСУ" на позиції так званих "ополченців Донбасу". На цей раз "відзначився" Сергій Железняк - член комітету Державної Думи Російської Федерації у міжнародних справах.
Він заявив, що вже у травні українська армія почне наступ на Донбасі. Про це нібито свідчать слова президента України Петра Порошенка про те, що в травні буде змінено формат військової операції на Донбасі.
"Заява Порошенка — це небезпечний сигнал, який обов'язково буде прийнятий до уваги Росією", - сказав Железняк.
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Далі російський депутат уточнив, що рішення конфлікту між українською владою і самопроголошеними республіками Донбасу силовим шляхом неприпустимо і Російська Федерація не залишить без уваги нагнітання ситуації на лінії зіткнення сторін у Донбасі.
Нагадаємо, що з травня 2018 року на зміну АТО повинна прийти Операція об'єднаних сил, яку очолив генерал-лейтенант Сергій Наївши. скачать dle 10.2 КиноСвин


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