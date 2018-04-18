У російській Держдумі зробили резонансну заяву про війну на Донбасі

Реінтеграція Донбасу: міноборони РФ виражає переляк

У МЗС Росії розповіли чергову історію про "наступ" ЗСУ на Донбасі

У Путіна відповіли на умови Порошенко по миротворцях на Донбасі

Аваков пояснив, буде силове звільнення Донбасу після гучного закону про АТО

Кожен п'ятий українець вважає, що наступ сил АТО закінчить війну на Донбасі - опитування

РФ почне повномасштабний наступ після виборів на Донбасі, - експерт

У БПП відреагували на чутки про підготовку закону щодо виборів на Донбасі

Поророссійскіе сепаратисти, які орудують на Донбасі, йдуть на ескалацію конфлікту

Експерт про загрозу настання бойовиків на Донбасі: рішення будуть приймати в Москві