У російській Держдумі зробили резонансну заяву про війну на Донбасі
Він заявив, що вже у травні українська армія почне наступ на Донбасі. Про це нібито свідчать слова президента України Петра Порошенка про те, що в травні буде змінено формат військової операції на Донбасі.
"Заява Порошенка — це небезпечний сигнал, який обов'язково буде прийнятий до уваги Росією", - сказав Железняк.
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Далі російський депутат уточнив, що рішення конфлікту між українською владою і самопроголошеними республіками Донбасу силовим шляхом неприпустимо і Російська Федерація не залишить без уваги нагнітання ситуації на лінії зіткнення сторін у Донбасі.
Нагадаємо, що з травня 2018 року на зміну АТО повинна прийти Операція об'єднаних сил, яку очолив генерал-лейтенант Сергій Наївши.
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