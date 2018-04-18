Парасюк объяснил, почему на войне не бывает перемирия

Фейковость Минских соглашений очевидна, считает Владимир Парасюк.

По его мнению, фейковость Минских соглашений очевидна.

"Они не способны остановить войну. Это — план Путина играть в две руки: в одной — он агрессор, во второй — "миротворец". Очень жаль, что украинская власть этого не понимает или понимает и тем самым ему подыгрывает. Путин играет с бесхребетностью нашего гаранта и общего руководства государства. Он понимает, что они — трусы", — подчеркнул нардеп.

В то же время он считает, что Путину не нужна полномасштабная война и не нужна развитая европейская держава у своих границ.

"Поэтому он выбрал план, который сейчас есть. Реализует он его через коррупционеров, пророссийский олигархат, который есть в Украине, и опять же повторюсь, из-за трусости провластного большинства", — добавил Парасюк.

Напомним, ранее Парасюк заявил о том, что Путин ищет безболезненный выход из конфликта на Донбассе.

Политик также объяснил, кому в Украине выгодно продолжение войны на Донбассе.