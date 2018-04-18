"У нас дома строятся хорошие". Опубликовано видео предложения взятки Супрун

На видео фигурируют чиновники города Вишневого.

"У нас дома строятся хорошие". Опубликовано видео предложения взятки Супрун
Обнародована видеозапись, на которой зафиксировано предложение взятки и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун в виде квартиры в обмен на медицинское оборудование для больницы города Вишневого на Киевщине.

Это одна история из нескольких разговоров из аквариума в кабинете руководителя Антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. В ней фигурируют по меньшей мере пять человек, сообщает ТСН.

На видео глава Радикальной партии Киево-Святошинского района Александр Богачев сначала что-то шепчет Супрун на ухо, потом хватает ее за локоть, берет за руку и снова тихо говорит.

"Я не понимаю такие вещи, я расскажу, как у нас дома строятся хорошие", — говорит Богачев.

Комплекс "Акварели 2" на окраине Вишневого. Вероятно, в этой еще не достроеной секции однокомнатная квартира должна стать собственностью Ульяны Супрун. И.о. министра еще зимой обмолвилась, что ей, у нее в кабинете, предлагал взятки помощник Олега Ляшко и глава радикалов Киево - Святошинского района Александр Богачев. Именно он уже на видео. Помощник депутата говорит, что Супрун, мол, сама жаловалась на отсутствие собственного жилья, а он расчувствовался.

"Я человек отзывчивый и не мог не откликнуться, что я просто, чтобы помочь, улучшить условия и за это получается меня хотят судить", — говорит Богачев.

Ульяна Супрун, якобы, сразу заявила в органы и все время подыгрывала действующим лицам. На видео уже городской глава Вишневого лично встречается с ней. И размышляет над схемами передачи квартиры для нее.

"Как вы задекларируете, это ваш вопрос, купили, не купили... Но есть определенные фонды такие, мои личные", — заявляет чиновник.

То есть квартира предназначена для Супрун, из каких-то фондов городского главы. В то же время в горсовете отрицают наличие свободного жилья.

"Застройщики городу квартиры не передают, поэтому наш квартирный фонд уже 7 лет не пополняется", — заявляет заместитель городского главы Георгий Майсурадзе.

Квартиру для Супрун должны были оформить на ее помощника. Городской глава даже везет его показывать дом.

Мэр Вишневого Илья Диков сначала всячески избегал встречи с журналистами. А потом написал письмо, что воздержится от комментариев до окончания следствия. Застройщики "Акварели 2", они тоже фигурируют на пленках Холодницкого, также не хотят встречаться с журналистами. А здесь могли объяснить, кто и чем платил за квартиру для взятки.

В обмен на квартиру больница Вишневого должна была получить медицинскую технику, в том числе маммограф, за счет международных организаций. Врачи не скрывают высокого уровня онкозаболеваний в городе.

Якобы доброе дело — помочь ради общины. Но на другом видео городской глава рассуждает как можно заработать на оборудовании.

"Мы берем 50 процентов там, грубо говоря, пишем 100 гривен в день. Социальные, то есть ветераны, малоимущие, все остальные, грубо говоря, в день на десять талончиков", — говорит чиновник.

Член правления Центра противодействия коррупции Александра Устинова говорит, что такие схемы: власть-больница-оборудование-откат типичные для Украины. Самые громкие скандалы связанные с "Охматдетом" и Институтом рака. Масштабы Вишневого меньше, но и они дают участникам дивиденды.

Каждый раз, когда закупается медицинское оборудование, сначала все на этом пиарятся. Потом деньги на обслуживание этого оборудования дерибанятся. И третья стадия коррупции, которую мы наблюдаем — это оборудование потом продается. Вот мы помним, как супердорогое оборудование, которое закупали для "Охматдета", нашли где-то на складах Винницкой области", - рассказывает член правления центра противодействия коррупции.

Распутав этот клубок, в НАБУ составили сообщение о подозрении — рассказывает детектив Артем, но прокуроры САП никак ее не согласуют.

Сама Ульяна Супрун и ее помощник, на которого и оформляли квартиру, обещают прокомментировать эту историю со временем.

Напомним, ранее сообщалось, что детективы НАБУ пришли с обысками к мэру города Вишневое Илье Дикову и Олегу Богачеву – помощнику Олега Ляшко.

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