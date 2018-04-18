Критерием эффективности медреформы должно стать увеличение продолжительности жизни людей, - Богомолец

Медицинская реформа должна происходить в интересах каждого гражданина Украины, заявила глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения.

Критерием эффективности медреформы должно стать увеличение продолжительности жизни людей, - Богомолец
Настоящая медицинская реформа должна базироваться на автономизации медицинских учреждений, оплате за услуги, а не финансировании учреждений и обязательном государственном медицинском страховании.

Об этом сообщила в своем Facebook глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец, отметив, что основным принципом медреформы должно стать создание качественной и бесплатной для людей медицины, а главным критерием ее эффективности - увеличение продолжительности жизни людей.

Она акцентировала внимание на том, как должна происходить медицинская реформа - в интересах каждого гражданина Украины.

"Я против введения платной медицины, против безосновательного закрытия больниц и сокращения врачей, против уничтожения скорой помощи. Вместо этого - за настоящую медицинскую реформу, направленную на улучшение доступности и качества медицины, а также уменьшение заболеваемости и смертности, за увеличение продолжительности качественной счастливой жизни украинцев", - подчеркнула политик.

Она уверена, что для полноценного финансирования жизненно важных услуг медицинской отрасли нужны дополнительные 100 млрд гривен.

Глава профильного парламентского комитет отметила, что для обеспечения больных и системы здравоохранения средствами также разработала законопроект об общеобязательном государственном медицинском страховании, которое будет способно покрыть жизненно важные потребности граждан в качественных и бесплатных медицинских услугах.

"Для получения необходимых дополнительных 100 млрд гривен, которые позволить профинансировать людям жизненно важные услуги, взносы должны составлять около 300 гривен в месяц. За недееспособных будет платить государство, за работников - работодатель, а самозанятые будут платить сами за себя", - объяснила политик.

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