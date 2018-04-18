Украина определилась с новыми санкциями против России

СНБО примет решение по синхронизации украинского и американского санкционных режимов.

Украина определилась с новыми санкциями против России
В ближайшее время Украина синхронизирует с США санкционный режим против России, подчеркнул президент Украины Петр Порошенко.

"Достойный ответ агрессору посредством его олигархов и кремлевского окружения за агрессию против Украины, вмешательство во внутренние дела независимых государств и неуважение к международному праву", — написал Порошенко в Facebook.

Президент ожидает от СНБО комплексные предложения по синхронизации украинского и американского санкционных режимов уже в ближайшее время.

Также Порошенко надеется на аналогичные шаги со стороны ЕС.

Напомним, 6 апреля Минфин США опубликовал новый санционный список против самых богатых граждан РФ. Туда вошли вошли 210 высокопоставленных чиновников и крупных бизнесменов.

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