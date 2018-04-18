Начнет ли Путин полномасштабную войну против Украины?

Украина имеет преимущества по четырем из пяти факторов, которые могут привести к большой войне с Россией.

Однако угрозы большой полномасштабной войны в настоящее время нет, и в ближайшей перспективе, в течение ближайшего года, этого не произойдет гарантированно, по моему прогнозу - и вот какие факторы на данный момент об этом говорят.

Почему?

1. Социальный фактор. Путин считает себя мессией, который пытается собрать "русский мир", не понимая, что собирать надо не государства, а общество. А украинское общество от России оторвано навсегда, после тысяч погибших и после полного разложения пророссийских движений в Украине никакая интеграция невозможна, наоборот, процессы разрыва и сокращение контактов только усиливаются. Российское вторжение в Крым и на Донбасс было опасно не своей военной составляющей - а тем, что угроза российской оккупации создала внутри украинского общества взрывоопасную ситуацию, и нашлись тысячи оболваненных российской пропагандой людей, которые решили поддержать неизбежное казалось бы вторжение и выступить против своей страны. Сейчас такая угроза отсутствует. Украинское общество видит перед глазами пример Донбасса и Крыма, и отношение к российскому вторжению у большинства однозначное - это будет жестокая война, будет разрушен весь привычный миропорядок, и война в своем доме людям не нужна. Москва уже перестала быть альтернативным центром власти в Украине по сравнению с Киевом. Общество сделало выбор, и его уже не расшатать.

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2. Внешняя политика. В 2014-м международная поддержка Украины не была единой и эффективной. Только кровавые жертвы героев Иловайска, которые потрясли весь мир готовностью сражаться, но не сдаваться в плен россиянам, заставили Запад вмешаться в войну в Украине - это произошло только в сентябре 2014-го. Сейчас условия другие - Россия полностью обложена санкциями, российская экономика парализована, и рост экономики остановился. РФ перестала быть площадкой роста, "искандеры" уже не смеются, потому что Запад последовательно разрывает все контакты и связи. В случае войны санкции будут усилены, а поставки вооружения пойдут в куда более значительных размерах.

3. Обороноспособность. В 2014-м году украинского государства не было, армия и структуры безопасности представляли собой горстки энтузиастов. В головах многих военных не укладывалось как можно воевать против россиян, против братского народа. Сегодня сомнений нет никаких. Россия - это враг, и сопротивление будет несравненно более эффективным. Число людей, которые научились воевать, организация государства для войны - возросли несравнимо, и никаких надежд на развал армии, на массовую сдачу в плен быть не может. Украинцы показали достаточное число примеров, когда они стоят насмерть даже в самых безнадежных условиях. Сегодня ресурсов и возможностей и кадров для войны в Украине гораздо больше. Путин уже не сможет вести войну "ихтманетами" как в 2014-м - потребуется полноценная мобилизация российской армии, вторые и третьи эшелоны, ротации, развертывание огромных армий. А это означает большие потери и вереницы гробов из Украины в РФ - куда большие вереницы чем из Афганистана в свое время. Большие потери для Путина - это и есть поражение, потому что сама идея украинцев, ждущих "освобождения от хунты" провалилась после того, как сотни гробов "ихтамнетов" поехали в РФ в 14-м. В случае большой войны гробы пойдут тысячами в месяц.

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4. Слабость российского государства и общества. Сама путинская Россия как преемница СССР страдает всеми системными недостатками. В России отсутствует самостоятельное гражданское общество, все контролируется Кремлем. И идея глобальной мобилизации, больших жертв ради завоевания Украины в РФ совершенно не популярна. Россияне любят Путина за телевизионные победы, а сами становиться пушечным мясом в реальной войне не собираются. У России отсутствуют силы для большой войны.

5. Внутренняя политика. Да, это большая уязвимость. Ситуация в Украине накануне выборов не стабильна, экономика стагнирует, и это провоцирует врага на атаку. Также война является выгодным способом и для самого Путина отвлечь российское общество от вороха внутренних проблем и падающей экономики. Война для Путина способ разрешить проблему Донбасса - заставить Украину и Запад сесть за стол переговоров и принять решение, которое ждет Кремль от Украины - вернуть Донбасс и признать оккупацию Крыма. Путин не хочет осознать, что войну за независимость в Украине вела не "хунта" и не правящая верхушка, как в РФ - а народ, и отката назад и уступок агрессору, уничтожения собственного государства изнутри наш народ не допустит.

Из всех факторов, которые могут привести к большой войне с Россией, Украина имеет преимущества по четырем из пяти. Россия имеет гораздо более слабые позиции и потому большой войны не будет. У Путина нет шансов на победу в такой войне.

Юрий Бутусов, журналист