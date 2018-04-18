"Ее довели до кондиции": Москаль рассказал, зачем РФ освободила Савченко и о странностях в ее деле

Гебернатор Закарпатской области скептически относится к освобождению Савченко из российского плена.

"Ее довели до кондиции": Москаль рассказал, зачем РФ освободила Савченко и о странностях в ее деле
За освобождением Надежды Савченко из российской тюрьмы кроется темная история.

Об этом заявил губернатор Закарпатской области, бывший глава Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадий Москаль во время чата на "Главреде".

Отвечая на вопрос, почему для освобождения других украинцев из российского плена не прилагается столько усилий, как это было в истории с Савченко, он отметил: "Я об этом уже неоднократно говорил, особенно, когда у некоторых политических сил было желание взять Савченко в первую пятерку их списков. Тогда я сказал: "Люди добрые, не делайте этого!"

"Во-первых, очень сомнительно выглядит то, как она попала в плен, к тому же, в тяжелом нетрезвом состоянии. 15 человек погибли из-за ее самовольных действий, когда она призвала идти "громить и убивать всех сепаров", – заявил Москаль.

И добавил: "Во-вторых, неужели все это не выглядит странно? Вспомните Pussy Riot, которые в Храме Христа Спасителя пели: "Богородица, Путина прогони!". Кто у них был адвокатом? Тот самый Фейгин. И где они сегодня? Разве они выступили вместе с Навальным или Ксенией Собчак, или с другими оппозиционерами? Нет! Они уже сторонники Путина. Значит, есть группа в ФСБ, работающий под прикрытием адвокатов, которая просто занимается перевербовкой или зомбирует людей".

Он задается вопросом, почему российскому телевидению в случае с Савченко позволяли снимать все, что оно хотело: "Что бы Савченко ни не выкидывала – все снимали и показывали аудитории. Фейгин и вся его адвокатская ФСБшных группа не вылезали с телеканалов. Неужели этого не было видно?"

Для сравнения он приводит ситуацию с задержанным корреспондента "Укринформа" Романом Сущенко: "Почему так же не показывают все о задержанном корреспондента "Укринформа" Сущенко? Тишина".

По его мнению, Россия сделала из Савченко "засланного казачка". "То есть когда Савченко довели до кондиции, когда она уже была готова подорвать и Верховную Раду, и Кабмин, и Администрацию президента, и половину Киева вместе с ними, ее Россия выпустила. Зачем им было держать Савченко у себя? Вот они и отпустили ее, чтобы она шла, несла деструктив в уже и так деструтивно действующий парламент", – резюмировал Москаль.

Напомним, Надежду Савченко подозревают в совершении ряда преступлений, в частности, в подготовке к насильственному свержению конституционного строя и смены власти, 23 марта в Киеве суд постановил взять ее по стражу до 20 мая 2018 года без права внесения залога, в тот же день она объявила голодовку.

Уже 29 марта Апелляционный суд столицы решил оставить нардепа за решеткой. Позже — 5 апреля — в Киевском институте судебных экспертиз народная избранница прошла психофизиологическую экспертизу, однако ее анонсированный допрос с использованием полиграфа не состоялся.

10 апреля в квартире Савченко и ее матери состоялся обыск. "Искали оружие. Видимо, думали, что здесь гранатометы есть. Пистолет, который Наде подарили (нашли – ред.), пули к этому пистолету. И все, больше ничего не нашли", – рассказала ее мать Мария Савченко.

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